Tytuły czempionów zostały w powiecie

Muntowo okazało się miejscem niezwykle przyjaznym i doskonale przygotowanym.

Do udziału w wystawie zgłosiło się 12 wystawców z Warmii i Mazur, którzy łącznie przywieźli do Muntowa 15 koni. Głosami publiczności, Czempionem tej wystawy została klacz „Gerda” z hodowli Adama Wydry z Borowskiego Lasu w Gminie Sorkwity. Tytuł I Wiceczempiona przypadł klaczy „Japonka”, której hodowcą jest Grzegorz Mroczkowski z pobliskiego Śniadowa. Tytuł II Wiceczempiona także został w Gminie Mrągowo i trafił do Roberta Rataja z Krzywego i jego klaczy „Uczesana”.

Podczas wystawy można było skorzystać także z wielu atrakcji przygotowanych dla publiczności. Animatorzy zadbali o to, by najmłodsi widzowie prócz oglądania pokazów mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami, a po uśmiechach dzieci i ich rodziców widać było, że się podobało. Swoje stoiska przygotowali także lokalni wystawcy i producenci zdrowej żywności, a ogromnym zainteresowaniem cieszyły się szczególnie stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z Muntowa i Bożego. To wszystko dopełniała okolicznościowa wystawa zabytkowych motocykli i zabytkowego sprzętu rolniczego, a także pokaz kaskaderski przygotowany przez Annę i Daniela z grupy Angel Stables of Anna Bashenko and Daniel Tomaszewski.

– Sukces tego wydarzenia to przede wszystkim zasługa mieszkańców i sympatyków Sołectwo Muntowo, którzy podjęli się trudu organizacji i szeregu przygotowań do tej imprezy. Dla całej lokalnej społeczności Muntowa i okolic składam serdeczne podziękowania. Cieszy nas pozytywne przyjęcie publiczności i wierzę, że to wszystko to dopiero początek czegoś większego – mówi Piotr Piercewicz, wójt Gminy Mrągowo.

Już podczas trwania wystawy pozytywnie wypowiadał się Adam Domżała, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni. – To naprawdę mocne otwarcie tego typu wystawy na terenie powiatu mrągowskiego. Jest mi niezmiernie miło u państwa gościć i będę wspierał państwa działania także w przyszłości – mówił Adam Domżała.