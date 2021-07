Echa Pikniku Country: Kowbojskie klimaty z ŚDS [GALERIA]

Wprawdzie Piknik Country zaczął się oficjalnie 23 lipca, jednak kowbojskie klimaty opanowały ulicę Królewiecką już dwa dni wcześniej. Zadbali o to już po raz trzeci podopieczni miejscowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Od środy 21 do piątku 23 lipca w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyła się cyklicznie organizowana od trzech lat impreza pod nazwą „Kowbojskie klimaty w ŚDS”.

- W tym roku okazja była szczególna ze względu na 40. jubileuszowy Piknik Country. Przed budynkiem placówki rozbrzmiewała muzyka i śpiew, którym towarzyszył taniec country. Wyeksponowana została również tematyczna wystawa prac i rękodzieła uczestników placówki - opowiada Marianna Wilk, kierownik mrągowskiego ŚDS-u.

Podopieczni placówki włączyli się również aktywnie w promowanie Pikniku Country, rozdając przygotowaną przez redakcję "Kuriera Mrągowskiego" bezpłatną „Gazetę Piknikową”. Wydana ona została z okazji jubileuszu najbardziej rozpoznawalnej w kraju i za granicą mrągowskiej imprezy.

To jednak nie były jedyne przygotowane przez ŚDS niespodzianki. - Chętni mogli wykonać sobie pamiątkowe zdjęcia przy specjalnie przygotowanych rekwizytach , takich jak „Dyby Mrągowskie”, tablice „Piknik Country Mrągowo” i „Pozdrowienia z Mrągowa” oraz przy „Drzwiach do Saloonu”. Mogli również włączyć się do wspólnej zabawy. Celem imprezy była m.in. integracja osób niepełnosprawnych z ŚDS w Mrągowie ze społecznością lokalną i turystami - dodaje Marianna Wilk.