Przed nami drugi dzień Pikniku Country. Co się wydarzy 24 lipca?

PROGRAM 24 LIPCA

Plac Unii Europejskiej

15.30 Przepustka do Mrągowa – prezentacje zespołów: ANDY GORECKY BAND, THE BL BLUES BAND

19.30 YELLOW HORSE

21.00 DRINK BAR

Skwer Jana Pawła II

11.30 „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa” - 40. GITAR na 40. Piknik Country

12.00 Spotkanie autorskie „W samo południe z Korneliuszem Pacudą”

13.00 STACJA FOLK

18.00 THE ROADHOUSE

Amfiteatr nad jeziorem Czos

19.30 - koncert "Rubinowy Piknik Country"

Rubinowe wesele to zwyczajowe określenie 40. rocznicy. Czterdziesty Piknik, to powrót do historii, to sentymentalne wspomnienia, to niezapomniane piosenki śpiewane przez wszystkich – i tych na scenie i tych na widowni.

Jubileusz 40.lecia zobowiązuje do zaprezentowania artystów, którzy związani są z festiwalem od pierwszych jego edycji.

Wystąpią zatem: Michael Lonstar, Tomasz Szwed i zespół Babsztyl. Ale na scenie mrągowskiej pojawią się także inni wykonawcy, którzy do dorobku polskiej muzyki country wnieśli znaczący wkład - posłuchamy Alicja Boncol, zespoły Zayazd i Gang Marcela, Cezary Makiewicz, Andrzej Trojak, Janusz Nastarowicz, Mariusz Kalaga, Wojciech Dudkowski.