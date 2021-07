UWAGA! Czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicach Mrągowa

- Ulica Jaszczurcza Góra w dniach od 22 do 26 lipca zostanie wyłączona całkowicie z ruchu kołowego.

- Ulica Sobczyńskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Mrongowiusza w dniach od 20 do 26 lipca zostanie wyłączona całkowicie z ruchu kołowego.

- Ulice: Giżycka, Warszawska, Ratuszowa, Królewiecka i Traugutta w dniach od 23 do 25 lipca zostanie ograniczona możliwość parkowania.

Organizatorzy serdecznie przepraszają Mieszańców Miasta oraz przybyłych Gości za utrudnienia. Wprowadzone zmiany podyktowane są bezpieczeństwem ruchu drogowego podczas Pikniku.