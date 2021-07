Kolejny krok w kierunku powrotu kolei do powiatu mrągowskiego

Czterech oferentów przystąpiło do przetargu na opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu modernizacja linii kolejowej nr 223. – To kolejny krok w powrocie kolei do naszego miasta – mówi burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski.

W czerwcu samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił postępowania na prace studialne niezbędne do realizacji programu Kolej Plus. Chodzi dokładnie o wykonanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 r. dla projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Biskupiec – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz.

7 lipca Urząd Marszałkowski opublikował listę oferentów, którzy przystąpili do przetargu.

– Zgłosiły się cztery firmy – mówi burmistrz Mrągowa, Stanisław Bułajewski. – Najtańsza oferta opiewa na kwotę ponad 858 tysięcy złotych, a najdroższa – ponad 1,9 mln złotych. Mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski pozytywnie rozstrzygnie przetarg. Będzie to kolejny krok w powrocie kolei do Mrągowa.

Przypomnijmy, że na początku 2021 roku wiceminister infrastruktury Marcin Horała, poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Karol Karski, prezes spółki CPK Mikołaj Wild i burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski podpisali deklarację, że CPK dofinansuje prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki. Kwota dofinansowania ze strony CPK wyniesie do 20 mln zł, co stanowi istotną część potrzebnego wkładu własnego samorządu.

– Ta inwestycja stanowi wielką szansę rozwojową dla Mrągowa i całego regionu, zarówno jeżeli chodzi o zwiększenie ruchu turystycznego, jak też lepsze skomunikowanie miejscowych terenów inwestycyjnych – mówi Stanisław Bułajewski, burmistrz Mrągowa, który jest jednocześnie reprezentantem samorządów, uczestniczących w projekcie modernizacji linii kolejowej nr 223. – Mieszkańcy czekają na przywrócenie ruchu pasażerskiego od 2010 roku. Teraz, dzięki m.in. moim staraniom, niektórych samorządów, wsparciu ze strony CPK i europosła Karola Karskiego, wyczekiwane inwestycje są coraz bliżej realizacji, a podróżni z Mrągowa będą mogli dojechać nie tylko do Olsztyna, ale i do Warszawy. Teraz dużo zależy od samorządu województwa. Pan marszałek Gustaw Marek Brzezin to dobry samorządowiec i przyjaciel Mrągowa, dlatego wierzę, że w ciągu najbliższych kilku lat kolej wróci do naszego miasta.



Źródło: UM Mrągowo