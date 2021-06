Zawodnicy Bazy znów na podium

– Na starcie stanęło 65 zawodników z całej Polski – relacjonuje Tomasz Stefański, trener deskarzy w mrągowskiej "Bazie". - Trzy dni regat w wyśmienitych warunkach wietrznych pozwoliły rozegrać 18 zaplanowanych wyścigów. Dwóch zawodników reprezentujących barwy Klubu Sportowego "Baza" Mrągowo stanęło na podium.

W klasie Formuła Foil 8.0 drugie miejsce zajął Aleksander Żyłka! W tej samej kategorii 7 miejsce zajął Bartosz Ruszczyk. W kategorii Formuła Foil 7.0 również na drugim stopniu podium stanęła Maja Cituk, ulegając tylko zawodniczce z Sopotu.

Dla mrągowskich windsurferów był to ostatni sprawdzian przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Formule Foil, które za tydzień odbędą się również w Pucku.

– Będzie to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia w nowej klasie i mimo, że nie dysponujemy najlepszym sprzętem, zawodnicy będą mieli okazję wystartować i powalczyć w obsadzie międzynarodowej – dodaje Stefański.



Źródło: www.mragowo.pl