Trzy osoby zatrzymane w sprawie pożaru łodzi na jeziorze Śniardwy

Do zdarzenia doszło 8 czerwca po godz. 16.00 w pobliżu wyspy Czarci Ostrów. Na łodzi przebywało pięciu mężczyzn w wieku od 50 do 67 lat. Byli to mieszkańcy Poznania i okolic oraz jeden mieszkaniec Mikołajek.

- Płynęli do miejscowości Okartowo. W pewnym momencie zabrakło im paliwa. Zadzwonili po pomoc do znajomego z Mikołajek, który dowiózł im benzynę. Dolewając paliwo do zbiornika na pokładzie motorówki wybuchł pożar. Najprawdopodobniej doszło zapłonu i wybuchu łodzi - mówi nadkomisarz Anna Szypczyńska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

W wypadku ucierpiało czterech żeglarzy. Z pomocą ruszyli inni żeglarze oraz służby ratunkowe, m.in. MOPR Mikołajki, karetka wodna z Kamienia oraz OSP Mikołajki. Jeden z poszkodowanych został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Ełku, drugiego przewieziono ambulansem do szpitala w Piszu. - Po udzieleniu pomocy medycznej pozostałym poszkodowanym policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 - informuje nadkom. Szypczyńska.

Szczegóły wypadku ustala policja. W akcji ratunkowej uczestniczyli również strażacy JRG Mrągowo, JRG Pisz, OSP Ruciane-Nida oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: MIKOŁAJKI. TRAGICZNY POŻAR NA JEZIORZE

car