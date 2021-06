Staruszek odjechał na strażacką "emeryturę" [ZDJĘCIA]

Jego nabywcą został właściciel Mercedes Club Mrągowo Alfred Siwik. Strażacki Mercedes wzbogaci kolekcję zabytkowych pojazdów, które znajdują się już w garażach mrągowskiego pasjonata aut zabytkowych.

– Ten samochód służył z powodzeniem najpierw w jednostce OSP Użranki, a następnie w OSP Wyszembork. Teraz, wspólnie z Radą Gminy Mrągowo podjęliśmy decyzję o jego sprzedaży i zakupie nowszego pojazdu dla strażaków z Wyszemborka – mówi Piotr Piercewicz, wójt Gminy Mrągowo. – Cieszę się, że pojazd traktowany przez nas z ogromnym sentymentem, trafił w godne miejsce, w którym widać ogromny szacunek do historii motoryzacji.

Środki uzyskane ze sprzedaży samochodu, w całości trafią na poczet zakupu nowszego pojazdu do jednostki OSP Wyszembork.

Pochodzący z 1969 roku samochód Mercedes Benz LA 710 trafił do Gminy Mrągowo w połowie lat 90-tych, z niemieckiego Bielefeld, gdzie służył w jednej z tamtejszych jednostek ochotniczych. Był to pierwszy samochód strażacki sprowadzony z zagranicy dla jednostek OSP na naszym terenie, co wówczas stanowiło spore wydarzenie. Najpierw służył w jednostce OSP Użranki, a od 2015 roku w OSP Wyszembork. Samochód służył strażakom do akcji ratowniczo-gaśniczych, ale był także nie lada atrakcją podczas wielu imprez na terenie gminy i miasta Mrągowo. Z pewnością jeszcze nie raz zobaczymy go na naszym terenie.

