Co tym razem wybiorą mieszkańcy?

Do 30 czerwca każdy mrągowianin może głosować na projekty zgłoszone do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Do wyboru mieszkańcy mają cztery zadania, z których zagłosować mogą na jedno. O wynikach głosowania dowiemy się 6 lipca.

To już dziewiąta edycja Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, w której każdy mrągowianin może zadecydować o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta Mrągowo. Oto zadania, na które można oddać swój głos:

- Park sensoryczno-edukacyjny przy Jeziorze Magistrackim

- Butelkomat

- Doposażenie placów zabaw w trampolinę naziemną i huśtawkę typu Bocianie Gniazdo

- Miejski Punkt Elektroodpadów

Głosowanie będzie odbywało się poprzez:

- Wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w Referacie Promocji i Rozwoju w Mrągowie. Dopuszcza się oddanie głosu listownie na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem „MBO 2022” (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

- Za pomocą Modułu www.mragowo.budzetobywatelski.com.

Głosujący może wybrać 1 zadanie, spośród zgłoszonych. W głosowaniu może uczestniczyć każdy mieszkaniec Mrągowa. Kartę do głosowania można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Referacie Promocji i Rozwoju.

Szczegóły poszczególnych zadań znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://mragowo.budzetobywatelski.com/przegladaj-zadania

Burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski zachęca do wzięcia udziału w głosowaniu.

- Mrągowski Budżet Obywatelski na rok 2022 to przedsięwzięcie, które ma na celu ponownie zaangażować mieszkańców w życie miasta. Co roku mieszkańcy wymyślają i zgłaszają swoje projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które mają być zrealizowane – informuje burmistrz.

red.