Piotr Myszka popłynął po złoto Pucharu Świata

Zawody odbyły się od 3 do 6 czerwca w holenderskim Medemblik. Mrągowianin startował w klasie RS:X. Przed ostatnim wyścigiem Medal Race nasz zawodnik był drugi ustępując liderowi - Włochowi Mattii Camboni - o jeden punkt. — Na początku wyścigu było dużo emocji ale ostatecznie na metę wpłynąłem jako drugi i w generalnej klasyfikacji awansowałem na pierwsze miejsce — cieszy się Piotr Myszka. Finałowy wyścig był podwójnie punktowany, więc Polakowi wystarczyło, że na metę przypłynie przed swoim włoskim rywalem. Camboni dotarł na metę szósty i w klasyfikacji generalnej musiał zadowolić się srebrem. Brąz trafił do Hiszpana Angelo Granda.

Podczas zawodów przeprowadzono 11 wyścigów. W ośmiu z nich Piotr Myszka przypływał w pierwszej trójce. Najgorszy jego wynik to 17 miejsce. To był ostatni sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Myszka uważany jest za jednego z faworytów do medali. Już 17 czerwca wyjedzie na dwutygodniowe zgrupowanie przygotowawcze do Hiszpanii. Wyjazd do Japonii na olimpiadę zaplanowany jest na 8 lipca.

Pochodzący z Mrągowa Piotr Myszka obecnie pływa w barwach klubu AZS AWFiS Gdańsk

