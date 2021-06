Przed nami długo wyczekiwana premiera “Imperium Zatracenia”

Już w piątek na scenie Mrągowskiego Centrum Kultury młodzież otworzy przed publicznością swój świat.“Imperium Zatracenia” to dynamiczna historia o wkraczaniu w dorosłość, chęci dominacji, poszukiwaniu wspólnoty i wynikających z nich konfliktów, nieporozumień i przemian.

“Imperium zatracenia” to spektakl, który powstał z inicjatywy młodzieży, opowiada o młodzieży i jest tworzony przez młodzież. Jest to opowieść o dojrzewaniu oraz o poszukiwaniu własnej tożsamości. - Byłam bardzo zadowolona, kiedy zostałam zaproszona do udziału w projekcie. Wzięliśmy na warsztat pomysł kreatywnej młodzieży, prace nad scenariuszem szły bardzo dobrze i udało nam się rozwinąć projekt w widowisko ze scenami filmowymi i tańcem hip-hopowym, wokół którego rozgrywa się akcja - mówi Agnieszka Michalska, reżyser “Imperium Zatracenia”.

Sztuka urozmaicona została muzyką, tańcem i multimediami. - Jest to spektakl z gorącymi hip-hopowymi rytmami, na scenie zobaczymy bowiem tancerzy z Młodzieżowego Domu Kultury, za których choreografię odpowiedzialne były Martyna i Ewa Gnoza. Utwory muzyczne wykorzystane w widowisku mają bardzo mocne brzmienie i silny przekaz. Kostiumy i scenografia powstawały przy konsultacjach z młodzieżą i są wynikiem artystycznej twórczości wolontariuszy Fundacji Alternatywnej Edukacji ALE - dodaje Paweł Kisiel, reżyser spektaklu.

Reżyserami “Imperium Zatracenia” są Agnieszka Michalska i Paweł Kisiel. Premiera zaplanowana jest na piątek, 4 czerwca o 18:00 w Mrągowskim Centrum Kultury. Zaproszenia na długo wyczekiwany zostały już spektakl rozdane. Niestety, z powodu sytuacji epidemiologicznej premierę zobaczy jedynie połowa sali widowiskowej.

Marlena Bieleninik