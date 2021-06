Namiastka Indonezji w mrągowskim muzeum

W muzeum w Mrągowie można oglądać nową wystawę pt. ,,W kraju Garudy – Indonezja”. Ekspozycja będzie prezentowana przez cały okres letni, aż do jesieni tego roku. Wystawa przedstawia fragment wielobarwnej i zróżnicowanej kultury Indonezji.

Na wystawie prezentowane są obiekty ze zbiorów Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie. Są to przedmioty codziennego użytku, między innymi kosze, sita, naczynia do betelu, przybory do tworzenia wzorów na tkaninach, różnorodna tradycyjna broń, w tym sztylety krisy – narodowa broń Indonezyjczyków oraz inne przykłady rzemiosła artystycznego i użytkowego.

Dzięki ekspozycji zwiedzający dowiedzą się o wielu ciekawostkach związanych z kulturą indonezyjską. Rozpiętość kulturowa Indonezji odzwierciedla się w różnorodności religii i związanych z nią tradycji i świąt. Kraj słynie z wyrobów tradycyjnego rzemiosła, w tym m.in. z batikowych i malowanych tkanin. Malarstwo, rzeźbienie w drewnie i w kamieniu, nie tylko są dziełami sztuki, ale stanowią także o odrębności i wyrażają wysoko rozwinięte poczucie narodowej dumy Indonezyjczyków.

Prezentowane muzealia umożliwią poznanie techniki tradycyjnego batiku jawajskiego, czyli charakterystycznych dla Indonezji przedstawień wajangowych (teatr cieni, marionetek, aktorów w maskach i bez masek).

- Indonezyjczycy bardzo dbają o swoją kulturę i tradycję. Cała wystawa przybliża bogactwo kulturowe ich indonezyjskiego świata, największego państwa wyspiarskiego o sporym zróżnicowaniu etnicznym – mówi kierownik mrągowskiego muzeum Dominik Tarnowski. - Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji wystawy i zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszego muzeum i obejrzenia nowej wystawy – dodaje muzealnik.

Wystawa, poprzez różne zbiory i liczne eksponaty zgromadzone przez entuzjastów indonezyjskiej kultury i sztuki pozwoli uczestnikom wystawy zajrzeć, dotknąć, posłuchać, a nawet powąchać i posmakować piękna tego kraju.

Sylwia Szumacher