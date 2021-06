Żebyśmy były dla siebie jak siostry? Kobieca wystawa przed MCK

Czarno-białe fotografie przedstawiające sylwetki ośmiu kobiet do zobaczenia przed budynkiem Mrągowskiego Centrum Kultury. Portrety można oglądać do 7 czerwca.

Kobiece piękno razem i osobno, uchwycone w obiektywie przez kobietę - tak podsumować można wyjątkową wystawę realizowaną w ramach projektu “You Can Fly”. Przedsięwzięcie w ramach ogólnopolskiej olimpiady społecznej “Zwolnieni z teorii” realizuje Zuzanna Juroszek wraz ze swoimi rówieśniczkami z I LO w Cieszynie.

- Idea wystawy pojawiła się już na samym początku, kiedy YCF dopiero raczkowało. Naszym celem jest ukazanie różnorodności wśród kobiet. Każda z nas jest inna, ale mimo tego, wszystkie jesteśmy wyjątkowe. Kolorystyka zdjęć ma ukazać delikatność i pokazać, że mimo wszystko wiele nas łączy. Wszystkie jesteśmy siostrami i powinnyśmy się wspierać, dlatego zależało nam na ukazaniu siostrzeństwa na zdjęciach wspólnych. Halka jako element bielizny, bardzo wyrafinowany, umożliwiający swobodę, a zarazem przedstawiający kobiecość. Liczymy na pozytywny odbiór - przyznaje Zuzanna Juroszek z grupy projektowej YCF.

Miejscem prezentacji zdjęć jest przestrzeń przed Mrągowskim Centrum Kultury.

Do zdjęć pozowały Donata Kobylińska-Durka, Daria Woźniel, Magdalena Lewkowicz, Liwia Jarosińska, Zuzanna Juroszek, Zuzanna Świtaj, Barbara Jędrzejewska, Laura Jędrzejewska.

Autorką zdjęć jest młoda fotografka Joanna Więcławska, współpracująca z Fundacją Alternatywnej Edukacji ALE. - Starałam się, by przed obiektywem aparatu nasze modelki zachowywały się naturalnie, a na zrobionych już zdjęciach podobały się sobie i innym - mówi Joanna.

Wystawę zorganizowała Fundacja Alternatywnej Edukacji ALE, która wspierała projekt You Can Flay realizowany przez Zuzannę Juroszek. Wystawa będzie dostępna do 7 czerwca. Polecamy!

Marlena Bieleninik