Pojazdy z mrągowskiego muzeum filmowymi "gwiazdami"

Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie to prywatna placówka, założona przez miejscowego kolekcjonera, Sławomira Trzeciakiewicza. Kolekcja, którą założyciel Muzeum gromadzi od ponad dekady w tym momencie liczy ponad 100 pojazdów.

Jak informuje Sławomir Trzeciakiewicz, muzealne pojazdy wojskowe są wynajmowane do różnych produkcji filmowych. Niedawno historyczny czołg T-55 oraz samochody Star 660 pojawiły się m.in. w serialu ,,Stulecie Winnych”. Zdjęcia były kręcone jesienią w Gdańsku, a serialowy odcinek z udziałem mrągowskich pojazdów można było obejrzeć w TVP pod koniec kwietnia. Obecnie Stary są ponownie wykorzystane w produkcji filmowej pod tytułem ,,Marzec ’68”. Zdjęcia powstają w Warszawie. - W Muzeum mamy 3 samochody Star 660 w bardzo rzadkiej wersji skrzyniowej. O ile samochody z nadwoziami zabudowanymi można jeszcze spotkać w wojsku i jest ich dużo w rękach kolekcjonerów, to auta z nadwoziami otwartymi są praktycznie niespotykane. Nasze samochody są w dobrym stanie, mają oryginalne oznaczenia i to zdobyło uznanie w oczach filmowców - opowiada kolekcjoner. Wcześniej czołg T-34 brał udział w zdjęciach do drugowojennego filmu na Litwie.



Drugą filmową "gwiazdą" jest czołg T-55 / fot. archiwum Muzeum Sprzętu Wojskowego

Muzeum gromadzi największą kolekcję sprawnych pojazdów wojskowych w północno - wschodniej Polsce, co przyciąga zainteresowanie wielu producentów filmowych i reżyserów. Poza tym muzeum może pochwalić się rzadkim zbiorem aut z nadwoziami otwartymi. Historyczne samochody zachowały się w dobrym stanie i posiadają oryginalne odznaczenia. Kolekcja muzeum jest sukcesywnie rozwijana. Oprócz pojazdów wojskowych pojawiają się w niej samochody pożarnicze, ostatnio dołączyły także samochody milicyjne i policyjne.

Okazją do ich obejrzenia będzie Dzień Dziecka, który w muzeum przy ul. Przemysłowej 11c będzie obchodzony 30 maja w godz. 9.00-16.00. Będzie można wtedy obejrzeć militarne eksponaty, przejechać się wojskowym sprzętem czy spróbować grochówki prosto z polowej kuchni. Nie zabraknie też typowo dziecięcych atrakcji, m.in. dmuchanego zamku, trampoliny, pokazu baniek, modelowania balonów, mini zawodów sportowych, popcornu i waty cukrowej.



red.