100 tysięcy szczupaków trafiło do Czosu

Od kilku tygodni do mazurskich jezior wpuszczane są centymetrowe szczupaki, na raz ok. 100 tysięcy sztuk. Właśnie przyszedł czas na zarybianie jeziora Czos.

Akcję zarybiania przeprowadzili rybacy z Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie.

Wpuszczane do wody małe szczupaki zostały wyhodowane przez mrągowskich rybaków w sztucznych warunkach. Ryby poddane zostały kontrolowanemu zapłodnieniu oraz inkubacji w specjalnej wylęgarni. Po krótkim pobycie w siedlisku polegającym na adaptacji do środowiska wszystkie szczupaki trafiły do jeziora Czos.

- Tarło szczupaka odbywa się zazwyczaj na podwodnych łąkach, w trzcinach oraz różnego rodzaju roślinności podwodnej – informuje ichtiolog z Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie Sławomir Gruchała. - Takich miejsc na mazurskich jeziorach jest niewiele, dlatego też złożona w mule ikra często nie ma szans na przeżycie – dodaje.

Po miesiącu starań do okolicznych jezior trafiło około 7 mln. wylęgu żerującego szczupaka. Oznacza to, że jeszcze przez chwilę ryby będą żywiły się planktonem, ale za parę dni zaczną już żerować.

Gospodarstwo Rybackie w Mrągowie systematycznie prowadzi zarybianie pobliskich jezior także linem, sandaczem, węgorzem, sielawą, karasiem i karpiem.



Sylwia Szumacher