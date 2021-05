Nie przeszkodziło im 30 węzłów i porwany grot

Kolejne dobre wieści dopłynęły do nas z mrągowskiej Bazy. Młodzi zawodnicy z Mrągowa ponownie rywalizowali o puchar Polskiego Związku Żeglarskiego. W swojej klasie dosłownie zdominowali regaty.

Po sukcesach w windsurfingu mamy kolejne podium w regatach o puchar PZŻ. Tym razem w Krynicy Morskiej, w dniach 21-23 maja, świetnie spisali się zawodnicy ZOS Baza startujący w klasie L'Equipe. Podopieczni trenerki Agnieszki Stefańskiej - załoga Antoni Kuźmiński i Hania Kuliś zdecydowanie wygrali w klasie L'Equipe, zwyciężając we wszystkich dziewięciu rozegranych wyścigach. Była to jedyna załoga która wygrała wszystkie wyścigi w tych regatach, biorąc pod uwagę 7 startujących klas regatowych. - Za tym stoi sporo przepływanych godzin i praca przed sezonem - mówi sternik Antoni Kuźmiński w wywiadzie video na Facebooku Polskiego Związku Żeglarskiego. - Warunki pogodowe były trudne. Pierwszego dnia wiało ponad 30 węzłów. Porwał nam się grot (najważniejszy żagiel jednostki pływającej - przyp. red.). Na szczęście daliśmy radę dopłynąć do mety - dodaje załogantka Hanna Kuliś. Duet pływa ze sobą od początku jesieni 2020 roku. Przed nimi kolejne starty, jednak najważniejszym celem tego sezonu są Mistrzostwa Polski w sprincie.

Wyniki pozostałych załóg Bazy Mrągowo:

5 miejsce załoga Daniel Łachacz i Zuzanna Maliniewicz

7 miejsce Jakub Jabłoński i Bartosz Dobrenko

8 miejsce Adam Warno i Jakub Aranin

Adam Warno i Bartosz Dobrenko okazali się być najmłodszymi zawodnikami regat. Obaj chłopcy mają po 12 lat.

- Świetny debiut zwłaszcza, że były to pierwsze regaty w tym sezonie, w których brały udział załogi klasy L'equipe - podsumowuje trener Agnieszka Stefańska.



red.