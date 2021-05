Rada Miejska za przejęciem "Bazy"

Miejscy radni mówią jednym głosem w sprawie przejęcia przez Miasto Zespołu Oświatowo–Sportowego „Baza” w Mrągowie. W tym celu, z inicjatywy burmistrza Stanisława Bułajewskiego, wystosowali apel do Rady Powiatu Mrągowskiego.

Proszą w nim o podjęcie stosowanych działań oraz zorganizowanie panelu dyskusyjnego ze wszystkimi zainteresowanymi w tej kwestii podmiotami.

– W lutym Rada Powiatu Mrągowskiego, większością głosów radnych, zdecydowała o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza”, a także o wygaszaniu naboru do II Liceum Ogólnokształcącego w ZOS „Baza” – przypomina burmistrz Mrągowa, Stanisław Bułajewski. – Nie zgodziłem się z tą decyzją, dlatego od razu podjąłem działania, zmierzające do przejęcia i poprowadzenia „Bazy” przez Miasto. Zaproponowałem przejęcie przez Miasto na własność całej „Bazy” – ze wszystkimi składnikami majątkowymi – łącznie z ośrodkiem w Tałtach. Jako samorząd zainwestowalibyśmy w placówkę wiele milionów złotych i dalibyśmy jej „nowe życie”. W przeciągu kilku lat cała szkoła, w tym obiekt w Tałtach, bez którego szkoła nie mogłaby się rozwijać, mogłyby być jednymi z najnowocześniejszych obiektów w Polsce. Cieszę się, że dziś w tych staraniach wspiera mnie również Rada Miejska, która na ostatniej sesji jednogłośnie poparła apel w sprawie przejęcia przez Miasto na własność zarówno placówki w Mrągowie jak i nieruchomości w Tałtach.

Apel

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 7 maja 2021 roku

do Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie podjęcia działań skutkujących przekazaniem w całości Zespołu Oświatowo–Sportowego „Baza” w Mrągowie do prowadzenia Gminie Miasto Mrągowo

Na postawie § 66 ust. 3 pkt 4 Statutu Miasta Mrągowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr L/7/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko–Mazurskiego z 2018 r. poz. 5051 ze zm.) Rada Miejska w Mrągowie, występuje z następującym apelem:

Mając na uwadze bogatą tradycję, osiągnięcia oraz potencjał ludzki i techniczny Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie, zwracamy się z apelem do Rady Powiatu w Mrągowie o podjęcie działań skutkujących przekazaniem w całości Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie do prowadzenia Gminie Miasto Mrągowo oraz zorganizowanie panelu dyskusyjnego ze wszystkimi zainteresowanymi w tej kwestii podmiotami. Wskutek przekazania ZOS „Baza” Mrągowo – Samorząd Miasta Mrągowo stałby się właścicielem zarówno majątku ruchomego i nieruchomego, którym obecnie dysponuje szkoła w Mrągowie jak i właścicielem majątku ruchomego i nieruchomego znajdującego się w miejscowości Tałty (ośrodek szkoleniowy). Rada w pełni popiera stanowisko Burmistrza Miasta Mrągowo, jakie dnia 26 marca 2021 r. zostało skierowane do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu w Mrągowie.

Jednocześnie upoważniamy Burmistrza Miasta Mrągowa do reprezentowania i prowadzenia w naszym imieniu rozmów w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy informację na temat działań Rady Powiatu w Mrągowie, zainicjowanych podjęciem w dniu 16 lutego br. Uchwały nr XXXVIII/171/2021 w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Generała Mariusza Zaruskiego w Mrągowie, działającego w strukturach Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza”, przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie, oraz uchwały nr XXXVIII/170/2021 w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 4.

W naszej ocenie, działania te, ewidentnie zmierzają do całkowitej likwidacji Zespołu Oświatowo–Sportowego „Baza” w Mrągowie, będącego kolebką sportów wodnych w naszym regionie. Doskonała lokalizacja szkoły oraz jej zaplecze techniczne, w tym ośrodek szkoleniowy w Tałtach oraz wykwalifikowana, ciągle doskonaląca się kadra nauczycieli i trenerów, zapewniają uczniom szkoły szkolenie na najwyższym poziomie. Efektem tego są przede wszystkim sukcesy wychowanków placówki, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Nadmieniamy, że jako Miasto - zainteresowani jesteśmy przejęciem do prowadzenia w całości Zespołu Oświatowo–Sportowego „Baza” w Mrągowie wraz z jego majątkiem ruchomym i nieruchomym, aby mógł być on nadal wizytówką Mrągowa oraz całego regionu Warmii i Mazur. W skład przejmowanego majątku wszedłby również ośrodek szkoleniowy w Tałtach.

Dlatego też, apelujemy do Państwa o podjęcie działań skutkujących przekazaniem w całości Zespołu Oświatowo–Sportowego „Baza” w Mrągowie do prowadzenia Gminie Miasto Mrągowo oraz zorganizowanie panelu dyskusyjnego z wszystkimi zainteresowanymi w tej kwestii podmiotami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie

Henryk Nikonor

Źródło: UM Mrągowo