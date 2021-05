Inwestycja dla lubiących aktywny wypoczynek

Obecnie w pobliżu plaży miejskiej w Mrągowie przy osiedlu Grunwaldzkim powstaje Miejsce Obsługi Rowerzystów. Oznacza to, że już wkrótce dla rowerzystów będą dostępne dwie wiaty. W jednej z nich będą zainstalowane stoliki, ławki i stojaki na rowery. W drugiej powstanie zaplecze sanitarne. To właśnie tam miłośnicy jednośladów będą mogli w komfortowych warunkach zjeść, odpocząć, schronić się przed wiatrem, deszczem czy słońcem. Pobyt na MOR-ach będzie bezpłatny.

W pobliżu Miejsca Obsługi Rowerzystów pojawi się także zadaszona wieża widokowa o wysokości prawie 11,5 metra. Taka sama wieża budowana jest obecnie przy osiedlu Mazurskim. Będzie można podziwiać z nich panoramę miasta oraz otaczające Mrągowo lasy i jeziora. Turyści będą mieli do dyspozycji także tablice informujące o lokalnych atrakcjach, ciekawych wydarzeniach czy miejscach cennych przyrodniczo.

Mazurska Pętla Rowerowa to projekt, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020. Koszt inwestycji to ponad 1,3 mln zł. Prace mają zostać zakończone do końca listopada 2021 roku.

Sylwia Szumacher