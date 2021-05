Kabinówki powalczą o Puchar Polski

Regaty Kodmet&Norbud Cup (29-30 maja 2021r.) zostaną przeprowadzone w 5 klasyfikacjach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych: T1, T2, T3, Open jednokadłubowe, Open wielokadłubowe, a także w klasach Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa: kabinowe, otwarto pokładowe, Open i Mariner 600. Organizator, czyli Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „CZOS”, zaplanował rozegranie 8 wyścigów, a zawody potrwają przez cały weekend. – W tym roku Żeglarskie Grand Prix Mrągowa będą świętować swoje 8 urodziny. Cykl, na początku planowany jako stricte przyjacielska idea zrzeszająca lokalne środowisko żeglarskie, przez lata urósł do rangi poważnych zawodów sportowych, w którym uczestniczą sympatycy żeglarstwa z całej Polski. To marka, z której jesteśmy dumni, jednocześnie mobilizująca do dalszych starań i wysiłku – komentuje Mateusz Kossakowski, prezes Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „Czos”.

Zapisy do regat odbywają się głównie drogą elektroniczną. Biuro regat pozostaje jednak otwarte by w szczególnych przypadkach móc pomóc uczestnikom i przyjezdnym gościom. Wpisowe do zawodów wynosi 60 zł od osoby dorosłej. Ceremonia otwarcia została zaplanowana na 11.00 na plaży przy Ekomarinie, a godzinę później rozpocznie się pierwszy wyścig.

Pierwotnie regaty PPJK miały odbyć się na początku maja, ale z powodu pandemii organizatorzy musieli przesunąć termin imprezy. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie by wielokrotnie nagradzany cykl żeglarski ponownie odbył się w Mrągowie. – Zmagamy się z problemami, które w oczywisty sposób dotyczą wszystkich organizatorów imprez czy innych branż. Ten sezon będzie dla nas jednak szczególny, bo kilka miesięcy temu na wieczną wachtę odszedł wiceprezes MTR „CZOS”. I choć nigdy nie będziemy w stanie mu się za wszystko odwdzięczyć ani go w żaden sposób zastąpić, to postanowiliśmy mrągowskie regaty eliminacyjne PPJK nazwać jego imieniem. To dzięki jego zaangażowaniu udało się 2 lata temu zorganizować historyczne regaty na Junie – stwierdza Mateusz Kossakowski. Dodatkowy wyścig długodystansowy upamiętniający postać Macieja Majaka odbędzie się w sobotę 29 maja.



Plan regat

Piątek 28 maja 2021

17.00 – 19.00 Zapisy do regat – biuro regat Ekomarina Mrągowo



Sobota 29 V 2021

8.00 – 10.30 Zapisy do regat – biuro regat

11.00 Uroczyste otwarcie regat – port plaża miejska (przy Ekomarinie)

11.15 Odprawa sterników

12.10 Start do regat

19.30 Kolacja żeglarska



Niedziela 30 V 2021

Start do regat według komunikatu sędziego – biuro regat

15.00 Oficjalne zakończenie regat – port przy plaży miejskiej (przy Ekomarinie)