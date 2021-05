Przewrócił się na zakręcie na "szesnastce" [GALERIA]

11 maja po godz. 8.00 na kilka kolejnych godzin krajową "szesnastkę" na trasie z Mrągowa do Mikołajek zablokował ciągnik siodłowy przewożący kruszywo. Pojazd na łuku drogi przewrócił się na bok.

Do zdarzenia doszło we wsi Inulec (gm. Mikołajki). Ciągnik siodłowy marki SCANIA z przyczepą przewoził tzw. pospółkę - kruszywo do podbudowy okolicznych dróg. Niestety na łuku drogi pojazd przewrócił się na bok. Ładunek wysypał się na pobocze. Dodatkowo z pojazdu nastąpił wyciek płynów hydraulicznych.

Zespół Ratownictwa Medycznego udzielił na miejscu pierwszej pomocy przytomnemu kierowcy. Reszta zajęli się strażacy. Do działań zadysponowano łącznie pięć zastępów z PSP Mrągowo, OSP Mikołajki i OSP Woźnice. - Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przy pomocy taśm i pachołków ostrzegawczych oraz zamknięciu drogi w obu kierunkach, odłączeniu akumulatorów w pojeździe, ograniczeniu wycieku oleju hydraulicznego tj. obsypanie powierzchni jezdni pospółką w celu nieprzedostania się oleju do gruntu oraz zbieraniu i przelewaniu do zastępczych zbiorników wyciekającego oleju ze zbiornika pojazdu - relacjonuje st. kpt. Jakub Tutka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

Na miejscu pracowała również policja, która na kilka godzin wprowadziła w tym miejscu ruch wahadłowy.

