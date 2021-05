MCK szuka muzycznych perełek

Ruszamy z drugą edycją OTWARTEJ SCENY NA MOLO, w której publiczność wybiera swojego muzycznego faworyta! Czekamy na wszystkich spragnionych muzycznych wrażeń – grających, śpiewających oraz tych dla których muzyka jest pasją! Do wygrania nagroda pieniężna w postaci 1000 zł brutto oraz możliwość wystąpienia na jednej z imprez realizowanych przez Mrągowskie Centrum. Uczestnicy Otwartej Sceny zgłaszają 4 piosenki w dowolnej stylistyce- łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20 min. Na zgłoszenia czekamy do 1 czerwca!

Wykonawców muzyki country zachęcamy do udziału w PRZEPUSTCE DO MRĄGOWA, której celem jest uaktywnienie sceny muzyki country i promocja najlepszych wykonawców grających ten gatunek. Przedsięwzięcie skierowane jest do zespołów i solistów z towarzyszeniem zespołu (powyżej 16 roku życia). Czekamy na nagrania zawierające 3 utwory (standard amerykański, piosenkę wybraną z Kanonu Polskiego Country - do pobrania na www.mck.mragowo.pl oraz utwór dowolny). Spośród wszystkich zgłoszeń jury powołane przez organizatora wytypuje trzech wykonawców, którzy zaprezentują się podczas sobotniego koncertów Pikniku Country w Mieście, tj. 24 lipca 2021 r. Gwarantujemy wykonawcom wynagrodzenie w wysokości 2 000 zł brutto oraz jeden bezpłatny nocleg. Na zgłoszenia czekamy do 7 czerwca!

Organizatorzy