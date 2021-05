Stawiają na współpracę i promocję turystyki

Branża turystyczna szczególnie dotkliwie odczuwa skutki pandemii. W tym roku mrągowscy hotelarze podjęli decyzję, że Mrągowski Budżet Turystyczny zostanie przeznaczony na promocję Mrągowa i jego lokalnej turystyki. To szansa dla Mrągowa, by zaprosić Polaków do spędzania urlopu w kraju.