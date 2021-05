Mieszkańcy mają do podziału 100 tys. zł

Trwa dziewiąta edycja Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy będą mogli zdecydować na co wydać 100 tysięcy złotych. – To szansa dla aktywnych mrągowian na zmianę swojej okolicy i realizację własnych pomysłów – mówi burmistrz Stanisław Bułajewski.

To już dziewiąta edycja budżetu partycypacyjnego w naszym mieście. W tej edycji do dyspozycji mieszkańców jest 100 tys. złotych na zadania inwestycyjne. To dobra wiadomość dla wszystkich mrągowian, którzy mają pomysł na zmiany w Mrągowie.

Pomysły można zgłaszać jeszcze do 21 maja. Podobnie jak w latach ubiegłych można zrobić to przez platformę internetową. Następnie do 1 czerwca potrwa weryfikacja formalna zgłoszonych propozycji. Głosowanie na zaakceptowane projekty zaplanowano od 2 do 30 czerwca.

– Mrągowski Budżet Obywatelski to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mają bezpośrednią możliwość decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z miejskiego budżetu – mówi burmistrz Stanisław Bułajewski. – Mrągowianie mogą w demokratycznym procesie decydować jakie inwestycje są potrzebne w naszym mieście.

Szczegółowe informacje, dotyczące MBO można znaleźć na stronie internetowej: www.mragowo.budzetobywatelski.com

Podczas ubiegłorocznej edycji do budżetu obywatelskiego na rok 2021 mrągowianie zgłosili trzy projekty. Zagłosowało na nie łącznie 579 mieszkańców.

Wyniki głosowania:

- Organizacja Przytuliska Miejskiego dla psów – 396 głosów (koszt - 51 tys. zł) - obejmuje m.in. zakup i montaż kojców dla psów, zbiornika na deszczówkę z karcherem, ogrodzenie terenu. Proponowane lokalizacje to m.in. teren przy drodze dojazdowej do Mrongoville lub przy ul. Młynowej.

- Rewitalizacja placu zabaw – 130 głosów (96 tys. zł)

- Wybitni Mrągowianie – budowa lokalnej tożsamości – 53 głosy (73,5 tys. zł)

Głosowanie trwało od 9 do 22 listopada 2020 roku. Łącznie oddano 610 głosów, z tego 31 nieważnych. Zdecydowana większość mieszkańców głosowała za pośrednictwem platformy internetowej mragowo.budzetobywatelski.com. Ważne głosy: papierowe – 31, internetowe – 548.

Do tej pory finanse z Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego spowodowały m.in. powstanie nowych miejsc parkingowych na osiedlu Mazurskim, utworzenie siłowni plenerowej na osiedlu Grunwaldzkim, miejsce na ognisko na terenie miasta Wsparcie otrzymały też liczne inicjatywy kulturalne, sportowe i turystyczne, m.in. Orszak Trzech Króli, Mrągowo Street Event, Młodzieżowy Festiwal Muzyczno-Filmowy, "Mrągowo na sportowo", konkurs na grafikę promocyjną miasta czy warsztaty fotograficzne.