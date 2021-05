Punkty Pomocy Okresowej w Mrągowie i Mikołajkach

Akcję “Punktów Pomocy Okresowej” koordynuje Zuzanna Juroszek z grupy projektowej You Can Fly, we współpracy z Fundacją Akcja Menstruacja oraz Fundacją Alternatywnej Edukacji ALE.

Przy wsparciu instytucji z terenu powiatu mrągowskiego skrzynki z produktami higienicznymi zamontowano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, Mrągowskim Centrum Kultury, Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej, Bursie Międzyszkolnej, Bibliotece Pedagogicznej, Przychodni Lekarskiej “Grunwaldzka”, siedzibie Fundacji “ALE”, Urzędzie Gminy Mrągowo, Centrum Kultury “Kłobuk”, Zespole Oświatowym oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach.

W Punktach Pomocy Okresowej znajdziemy środki higieniczne typu podpaski, wkładki, tampony i podkłady urologiczne dla dorosłych. Celem akcji jest propagowanie powszechnego dostępu do środków higienicznych. Realizatorka akcji zachęca zarówno do korzystania, jak i uzupełniania skrzynek. Temat tzw. ubóstwa menstruacyjnego i potrzeby wsparcia potrzebujących kobiet coraz częściej nagłaśniają fundacje oraz pomysłodawcy oddolnych akcji społecznych z tym związanych.

Zuzanna Juroszek jest uczennicą I LO w Cieszynie. Wraz ze swoimi rówieśniczkami ze szkoły, w ramach ogólnopolskiej olimpiady społecznej “Zwolnieni z teorii”, realizuje projekt, którego celem jest stworzenie społeczeństwa empatycznego i tolerancyjnego, pełnego samoakceptacji, również dla swojej płci.



