Dwie wieże i miejsce dla rowerzystów

Mazurska Pętla Rowerowa to projekt nadzorowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. W założeniach ma to być 301 kilometrów głównego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz kolejnych 500 km w ramach około 20 lokalnych tras rowerowych. Dodatkowo całość Pętli ma zostać jednolicie oznakowana, wyposażona w miejsca do odpoczynku, miejsca widokowe czy wypożyczalnie sprzętu. Jednym z założeń projektu jest również stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej oraz jednolitej promocji szlaku. Rowerowy unikat ma powstać do końca 2023 roku.

W realizację projektu zaangażowanych jest łącznie 28 partnerów, w tym wszystkie gminy i powiaty - członkowie Stowarzyszenia WJM 2020, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Nadleśnictwa z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Szacowana wartość inwestycji to 80 mln zł.

Na terenie Miasta Mrągowo, Mazurska Pętla Rowerowa rozpocznie swój przebieg od strony Mikołajek, przy zjeździe z DK 16 w drogę gruntową wzdłuż jeziora Sutapie Małe, następnie ul. Wojska Polskiego do wyznaczonego szlaku w ul. Kolejowej aż do ul. Olsztyńskiej. Następnie wzdłuż torów kolejowych w stronę os. Mazurskiego. Kolejnym odcinkiem trasy jest ul. Rynkowa w kierunku ul. Okulickiego, a następnie ul. Giżycka do zjazdu na Miasteczko Mrongoville. Z Miasteczka trasa będzie biegła w stronę ul. Młynowej i dalej w stronę miejscowości Popowo Salęckie.

Jadąc ul. Wojska Polskiego będziemy mieli możliwość zjazdu z głównej trasy i poruszania się promenadą wzdłuż brzegu jeziora Czos, poprzez zaprojektowany odcinek ścieżki rowerowej przebiegający przez tzw. „Kanał prezesa” nad którym zostanie wybudowana kładka zapewniająca zarówno dwustronny ruch rowerowy jak i wydzieloną część dla pieszych. Powrót na główną trasę będzie możliwy przy ul. Giżyckiej.

W ramach inwestycji, na plaży miejskiej przy os. Grunwaldzkim, zostanie wybudowane Miejsce Obsługi Rowerów, składające się z dwóch wiat. W jednej z nich będą zainstalowane stoliki, ławki, a także stojaki na rowery. W drugiej przewidziano zaplecze sanitarne.

Przy MOR stanie także wieża widokowa o wysokości prawie 11,5 metra, o zadaszonej konstrukcji ze stali i drewna. Wieża będzie miała po trzy platformy widokowe, z których najwyższa stanowić ma główny punkt widokowy.

Identyczna wieża powstanie również na os. Mazurskim, przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

Plac budowy pod realizację inwestycji MOR i dwóch wież widokowych został przekazany 23 lutego 2021r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. Protokół przekazania podpisali: zastępca burmistrza Mrągowa - Tadeusz Łapka, przedstawiciel Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich - Jarosław Pesta i wykonawca inwestycji - Michał Głodowski (właściciel firmy Drogbud z Kiwit).

Inwestycja ma rozpocząć się w momencie, gdy pozwolą na to warunki pogodowe. Jej realizacja potrwa do końca listopada 2021 roku. Koszt to ponad 1,3 mln zł.

