Po parku z nową mapą i przewodnikiem

Mazurski Park Krajobrazowy przygotowuje się do nowego sezonu turystycznego. Jesienią pojawiła się aplikacja, a w lutym 2021 światło dzienne ujrzał nowy przewodnik i mapa. Data premiery tego wydawnictwa nie była przypadkowa.

Informacja o premierze nowego przewodnika po MPK i mapy pojawiła się 21 lutego. To nie przypadek. Właśnie tego dnia na całym świecie obchodzony jest od 1990 roku Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Ideą tego nietypowego święta jest pokazanie pracy przewodników poprzez m.in. bezpłatne oprowadzanie mieszkańców po własnym regionie. Celem jest też zwrócenie uwagi lokalnych władz na rolę przewodników w obsłudze turystów, a przede wszystkim w kreowaniu wizerunku regionu.

Wizerunek Mazur kreuje od lat swoimi inicjatywami Mazurski Park Krajobrazowy. Dlatego tez przy okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego dyrekcja MPK przedstawiła pachnący jeszcze świeżością przewodnik turystyczny po parku wraz z mapą. - Powstał on, aby przybliżyć bogactwo tego terenu i ułatwić odkrywanie Parku - mówi Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą we wsi Krutyń (gm. Piecki). - Znajdują się w nim m. in. opisy ścieżek pieszych, rowerowych oraz szlaku kajakowego. Przedstawiamy również najciekawsze miejsca związane z historią i kulturą regionu. Opisy uzupełnione pięknymi zdjęciami pozwolą poczuć niepowtarzalny klimat Mazurskiego Parku Krajobrazowego - dodaje Wittbrodt.

W jaki sposób można zdobyć ten przewodnik? Jego papierową wersję otrzymają m.in. uczestnicy różnych akcji i konkursów organizowanych przez MPK. Jednak każdy może stać się właścicielem wersji elektronicznej. Wystarczy wejść na stronę internetową www.mazurskipark.pl i w zakładce "pliki do pobrania" pobrać przewodnik oraz mapę w formacie .pdf. Wydawnictwo to prawie 120 stron pełnych opisu najciekawszych miejsc, szlaków turystycznych i tras rowerowych oraz pięknych zdjęć - głównie autorstwa cenionego fotografa Waldemara Bzury.

Przewodnik i mapa są uzupełnieniem bezpłatnej aplikacji, z której pasjonaci mazurskich klimatów mogą korzystać już od października 2020. Znajdziemy w niej propozycje tras pieszych i rowerowych. Każda trasa jest oznaczona na mapie w trybie offline, a dzięki GPS użytkownik będzie mógł określić swoją aktualną pozycję. Oczywiście wielbiciele kajaków znajdą tutaj również Szlak Kajakowy Rzeki Krutyni wraz z opisem.

Oznakowane i opisane są także ciekawe miejsca i obiekty warte uwagi. Możemy tutaj zapoznać się z informacjami o m.in. Muzeum Leśnym w Spychowie, Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, Stacjach Badawczych PAN w Popielnie i Kosewie, zabytkowej wyłuszczarni nasion w Rucianem-Nidzie, czy klasztorze Starowierców w Wojnowie. Co ciekawe - wchodząc w poszczególne miejsca dostajemy też informacje o powiązanych trasach i szlakach. I co najważniejsze - nie brakuje tu zdjęć prezentujących piękno naszego regionu.

Zwolennicy aktywnego wypoczynku znajdą tutaj również gry terenowe. Aktualnie są dwie: "Za sójkami i pszczołami po zagadki z przygodami" oraz "Do jezior i drze woła nas przygody zew". Z czasem gier ma przybywać i będą one wymieniane.

W aplikacji znajdziemy też kalendarz wydarzeń, Poradnik Turysty oraz czytnik kodów QR. Treść została przygotowana w trzech wersjach językowych - polskiej, niemieckiej i angielskiej.

Publikacje są częścią projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.



Wojciech Caruk