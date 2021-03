Jubileuszowy Piknik Country już w lipcu

To będzie wydarzenie roku. Już tradycyjnie pod koniec lipca do Mrągowa zjadą miłośnicy country. Ta edycja będzie jednak wyjątkowa. I to wcale nie przez pandemię. Jedna z największych imprez naszego regionu odbędzie się już po raz czterdziesty.

Piknik Country to prawdziwy symbol miasta. - Od tego czasu zdążyliśmy wypromować wiele innych festiwali, które mieszkańcy i turyści pokochali, ale to właśnie Piknik gości w naszych wspomnieniach najczęściej - mówi burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski. Z okazji jubileuszu władze miasta i organizatorzy - Ameno Event i Mrągowskie Centrum Kultury szykują szereg niespodzianek. - Nie zdradzimy za dużo, bo co by to była za niespodzianka, ale zaproponujemy Wam w tym roku piknikowe pamiątki, m.in. z jubileuszowym plakatem. Gratka nie tylko dla miłośników Pikniku, ale i dla kolekcjonerów - zdradza burmistrz.

Tegoroczna edycja odbędzie się tradycyjnie w ostatni weekend lipca. - W dniach 23-24 lipca zapraszamy na koncerty w amfiteatrze nad jeziorem Czos, natomiast Piknik Country w Mieście odbędzie się w dniach 23-25 lipca na Placu Unii Europejskiej i mrągowskim molo - informują Organizatorzy.

Na Facebooku ruszył festiwalowy fan page Piknik Country Mrągowo. Publikowane tam posty to szereg wspomnień związanych z bogatą historią festiwalu. - Serią postów spróbujemy przenieść Was w wyjątkowy klimat znakomitej zabawy i karnawałowego rozmachu, jaki towarzyszy imprezie, zmieniając Mrągowo w polskie Nashville, zapełniając je muzyką, kowbojami i motocyklami - piszą Organizatorzy.

Co ciekawe - pierwsze dwie edycje festiwalu odbyły się na drugim końcu Polski - w 1982 roku w Jeleniej Górze i Karpaczu. Trzecia edycja w 1983 odbyła się już w Mrągowie. Jak to się stało, że festiwal trafił do naszego miasta? Jak czytamy na profilu Piknik Country Mrągowo: "Jesienią 1982 roku reżyser telewizyjnej „Dwójki” Zbyszek Proszowski kręcił reportaż na Mazurach. Po powrocie spotkał się z kolegami ze Stowarzyszenia Muzyki Country i zaproponował, aby następny Piknik zorganizować właśnie w Mrągowie. Na przełomie stycznia i lutego 1983 Proszowski wspólnie z Korneliuszem Pacudą przyjechali do Mrągowa, aby porozmawiać z władzami o organizacji Festiwalu. Wybrano miejsce, w błyskawicznym czasie z nieocenioną pomocą wojska wybudowano amfiteatr i od 1983 roku Piknik na dobre zagościł nad jeziorem Czos."

To właśnie dzięki tej imprezie powstał amfiteatr nad Czosem. Na wspomnianym już profilu facebookowym czytamy m.in. wspomnienia Stefana Gojło: "Od kilku lat dowodziłem mrągowską jednostką wojskową - 9 Ośrodkiem Szkolenia Specjalistów Łączności Wojsk Lotniczych. Telefonicznie zostałem zaproszony przez Naczelnika Miasta Mrągowa Antoniego Chudego na pilne spotkanie z gośćmi z Warszawy. Przez kilka godzin w głębokim śniegu prowadziliśmy rekonesans w różnych miejscach nad jeziorem Czos poszukując warunków dla spotkania kilku tysięcy fanów muzyki country. Największe zainteresowanie reżysera Zbigniewa Proszowskiego wzbudził wschodni brzeg jeziora w pobliżu niedawno oddanego do użytku hotelu "Orbis". W tym czasie teren był niemal niedostępny z powodu pofałdowania i gęstwiny krzewów. Naczelnik Chudy (...) podjął się realizacji pomysłu ale w wersji udoskonalonej: nad jeziorem Czos powstanie amfiteatr, gdzie będą odbywały się różne imprezy artystyczne, a Piknik Country na stałe zagości w Mrągowie. Goście z Warszawy nie dowierzali w możliwość powstania takiego obiektu w ciągu kilku miesięcy, nadal byli opanowani wizją imprezy wędrownej. Ale ogólnie pomysł im się spodobał. (...) Wojsku przypadły prace ręczne: montaż ławek dla kilkutysięcznej widowni. Przez kilka tygodni około stu żołnierzy zmagało się z betonowymi postumentami, deskami, gwoździami i z uciekającym czasem. (...) Amfiteatr powstał w założonym czasie".

Już teraz wiadomo, że Piknik Country nie będzie jedyną imprezą, która odbędzie się w tym roku w Mrągowie. Na 13-14 sierpnia potwierdzono już Festiwal Weselnych Przebojów. W planach jest również Mazurski Festiwal Operowy BEL CANTO, Festiwal Kultury Kresowej oraz szereg imprez z muzyką romską, rockową, popową czy jazzową.

car