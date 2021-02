Walentynki pod znakiem muzyki i filmów

Ci, którzy liczyli, że Walentynki spędzą ze swoją drugą "połówką" na filmowym seansie w kinie mają powody do radości. Od 12 lutego po kilkumiesięcznej przerwie ruszają kina niemal w całej Polsce. Filmowe seanse będzie można również obejrzeć w Kinie "Zodiak", działającym w strukturze Mrągowskiego Centrum Kultury. - Jesteśmy małym kinem. Działalność kinowa jest tylko uzupełnieniem działalności instytucji kultury. Otwarcie nie jest więc jakimś większym problemem - mówi Lech Gołębicki, dyrektor MCK. - Te działania są, zgodnie z zapowiedziami rządu, tylko na dwa tygodnie, na okres próby. Sala jest duża, co pozwoli na przestrzeganie obostrzeń - dodaje dyrektor. Zgodnie z zarządzeniem obowiązuje limit do 50% widowni, obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zakaz konsumpcji na sali kinowej.

Zdaniem Gołębickiego problemem może być repertuar. - Dystrybutorzy przez dwa tygodnie raczej nowych, dobrych filmów nie są w stanie dostarczyć - twierdzi dyrektor. Nie zmienia to jednak faktu, że "Zodiak" w walentynkowy weekend zaprasza do siebie nie tylko zakochane pary, ale również inne osoby spragnione filmowych emocji. W repertuarze na te dni można znaleźć takie tytuły, jak "Tajemniczy ogród", "Jak zostać gwiazdą" oraz "Polot".

Oprócz seansów Mrągowskie Centrum Kultury szykuje również inną niespodziankę na scenie z koncertem online wystąpi mrągowski muzyk Piotr Zapert. Premiera koncertu 14 lutego o godz. 18.00 na kanale YouTube i profilu facebookowym Mrągowskiego Centrum Kultury.

Wojciech Caruk

Paweł Krasowski