Szkoły wyróżnione znakami jakości

Czy w czasach pandemii spada zainteresowanie dobrymi szkołami? Przeciwnie – „popyt” na najlepsze licea i technika rośnie, bo te szkoły z reguły wychodzą z tarczą także z nieprzewidzianych sytuacji. Ranking portalu edukacyjnego Perspektywy wskazuje właśnie takie szkoły

Jaka jest dobra szkoła roku 2021? – Wbrew pozorom podobna do szkoły z lat poprzednich - mówi dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie, Agnieszka Pytel. - Bo jeśli do tej pory była dobrze zorganizowana, pracowali w niej oddani swojej misji (nie bójmy się tego słowa!) pełni pasji nauczyciele, a uczniowie byli skutecznie motywowani i wspierani, to te wartości udało się przenieść w czas pandemii. Choć łatwo nie było… - dodaje.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Ranking Liceów i Techników to „lustro”, w którym co roku przegląda się polska edukacja. Oparty wyłącznie na twardych danych z okręgowych komisji egzaminacyjnych, Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEiN i komitetów głównych olimpiad, wskazuje szkoły, w których warto się uczyć.

I są to nie tylko te z samej czołówki, ale także z dalszych miejsc. Wszystkie bowiem, które znalazły się w zestawieniu, spełniły kryterium wejścia, którym jest matura z języka polskiego i matematyki zdana przez uczniów na poziomie co najmniej 0,75 średniej krajowej.

- W Rankingu Techników na rok 2021 ogłoszonym przez portal edukacyjny Perspektywy, Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły zajęło 249 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej co oznacza, że możemy poszczycić się znakiem jakości szkoły czyli Srebrną Tarczą. W rankingu wojewódzkim zajęliśmy dobre 8 miejsce na 44 oceniane technika - informuje Agnieszka Pytel. - Jesteśmy dumni z sukcesu w Rankingu Techników 2021 i zajętego miejsca w klasyfikacji ogólnopolskiej oraz wojewódzkiej. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest przecież nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów oraz organu prowadzącego dbającego o dobre warunki pracy szkoły - komentuje pani dyrektor. Szkoła otrzymała ten laur już drugi raz z rzędu.

Powody do dumy i radości ma również I Liceum Ogólnokształcące. - Nasza szkoła po raz trzeci otrzymała prawo posługiwania się Brązową Tarczą jakości kształcenia - informuje dyrektor Jan Parda.

red.