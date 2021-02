Detektywi z Mrągowa nagrodzeni Orłami

Nagroda jest uwieńczeniem działalności firmy za rok 2020. W tym czasie firma HIIT Group uzyskała certyfikat Rzetelna Firma oraz Firma Godna Zaufania w kategorii GOLD. Ponadto na podstawie opinii oraz rekomendacji klientów otrzymała nagrodę Najlepsi w Oferteo.pl 2020 w kategorii usługi detektywistyczne.

W minionym roku HIIT Group przy współpracy z KPP Mrągowo odnalazła trzy skradzione łodzie na jeziorze Tałty warte łącznie prawie dwa miliony złotych. Ponadto detektywi z Mrągowa przyczynili się do zatrzymania pedofila w Nidzicy. W roku 2020 detektywi z Mrągowa przeprowadzili ponad 40 spraw. Większość z nich to sprawy związane z niewiernością małżeńską oraz związane ze sprawowaniem opieki prawnej nad dziećmi.

Wśród nich były też sprawy gospodarcze, windykacyjne oraz przeciwdziałanie oszustwom ubezpieczeniowym. Weryfikowali pracowników na zwolnieniach lekarskich, oraz ustalali adresy zamieszkania osób zaginionych lub ukrywających się. Działali na terenie całego kraju i za granicą.

Nieustannie podnosili swoje umiejętności na kursach podnosząc swoje kompetencje i kwalifikacje. Detektywi brali udział m. in w kursach:

- Etyczny Hacking i Bezpieczeństwo IT – poziom zaawansowany;

- Master Persuasion Psychology;

- Metody Inwigilacji i Elementy Informatyki Śledczej;

- Influence People with Persuasion Psychology;

- Szyfrowanie, kryptografia i ukrywanie informacji;

- OSINT: zaawansowane pozyskiwanie szczegółowych informacji na temat ludzi i firm;

- Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym;

- Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze - najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne;

- Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych.

W roku 2021 Spółka HIIT Group zamierza skupić się na pomocy przedsiębiorcom. - Zamierzamy wspomagać ich przy weryfikowaniu kontrahentów i kluczowych pracowników przed podjęciem współpracy oraz monitorować lojalność i zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie jej trwania. Szeroki wachlarz możliwości połączony z doświadczeniem i wiedzą naszych detektywów pozwoli na skuteczną ochronę ich interesów - mówi prezes Piotr Oleksiak. - Oczywiście sprawy cywilne związane z niewiernością małżeńską i opieką prawną nad dziećmi pozostają w naszej stałej ofercie. Każdy klient jest dla nas równie ważny i dokładamy wszelkich starań aby był zadowolony. Zachęcam do kontaktu z naszą firmą. Jesteśmy po to by pomagać i chronić Wasze sprawy - zachęca Oleksiak.

red.