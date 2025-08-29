Pomoc przyszła w samą porę! Policyjni wodniacy z Mikołajek pomogli załodze niesprawnej łodzi

Policyjni wodniacy z Komisariatu Policji w Mikołajkach, wspólnie ze słuchaczami Akademii Policji w Szczytnie, udzielili pomocy załodze dużej jednostki, która na Jeziorze Tałty uległa awarii. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się uniknąć zagrożenia na ruchliwym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

W czwartek (28.08.2025 r.) w trakcie rutynowego patrolu Jeziora Tałty policyjni wodniacy zauważyli dużą jednostkę, na dziobie której stał mężczyzna, energicznie machający rękoma. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i podpłynęli do łodzi, aby sprawdzić, co się wydarzyło. Jak się okazało, silniki jednostki odmówiły posłuszeństwa, a załoga nie była w stanie samodzielnie dopłynąć do bezpiecznego miejsca.

Mikołajska policjantka, pełniąca służbę wraz z praktykantami z Akademii Policji w Szczytnie, bez wahania przystąpiła do działania. Funkcjonariusze zabezpieczyli jednostkę i rozpoczęli jej holowanie. Dzięki sprawnej akcji łódź została odprowadzona do bezpiecznego miejsca.

Dzięki szybkiej reakcji i skutecznemu działaniu patrolu wodnego udało się zapobiec zagrożeniu na ruchliwym szlaku wodnym, z którego w ostatnich dniach wakacji korzysta wielu żeglarzy i turystów.

Apelujemy o ostrożność na wodzie!

Przypominamy, że bezpieczeństwo na wodzie zależy od nas wszystkich. Zbliżający się koniec wakacji to czas, kiedy wielu mieszkańców i turystów wciąż korzysta z uroków jezior oraz sprzętu pływającego.

Aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny, pamiętajmy o kilku zasadach:

- zachowujmy szczególną ostrożność podczas pływania,

- korzystajmy z łodzi, kajaków czy skuterów wodnych odpowiedzialnie,

- sprawdzajmy stan techniczny sprzętu przed wypłynięciem,

- zawsze zakładajmy kamizelki ratunkowe,

- nigdy nie łączmy wypoczynku nad wodą z alkoholem.

Bezpieczny wypoczynek to udany wypoczynek!

(pk)