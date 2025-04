Groźny wypadek z udziałem pieszej. 31-latka weszła na jezdnię w nieoznakowanym miejscu i rozmawiała przez telefon

31-latka została potrącona przez samochód po tym, jak weszła na jezdnię w nieoznakowanym miejscu, tuż przed nadjeżdżający pojazd. Zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej znajdowało się przejście dla pieszych. Apelujemy zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i korzystanie z wyznaczonych miejsc do przechodzenia przez jezdnię.

Oficer dyżurny mrągowskiej Policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym z udziałem pieszej. Ze wstępnych informacji wynikało, że w Mrągowie na ul. Mrongowiusza kobieta została potrącona przez pojazd osobowy.

Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przystąpili do czynności służbowych. Z ich ustaleń wynika, że 31-letnia mieszkanka Mrągowa nie upewniła się, co do możliwości bezpiecznego przejścia na drugą stronę jezdni i wtargnęła bezpośrednio przed jadący pojazd marki Ford. Sytuacja miała miejsce w miejscu niedozwolonym, około 40 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych. Świadkowie zdarzenia poinformowali policjantów również, że piesza wchodząc na jezdnię, korzystała z telefonu komórkowego.

31-latka została przetransportowana do szpitala, gdzie po szczegółowych badaniach okazało się, że doznała obrażeń ciała powodujących rozstrój zdrowia powyżej 7 dni. Policjanci sprawdzili trzeźwość uczestników zdarzenia potwierdzając, że zarówno 71-letni kierujący fordem, jak i piesza byli trzeźwi.

Policjanci apelują do wszystkich pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię. Piesi, oprócz swoich praw, mają również obowiązki, które muszą przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego.

