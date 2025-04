Mrągowscy kryminalni zatrzymali sprawcę kradzieży torebki

W czwartek (03.04.2025) po godz. 18:00 do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie zgłosiła się kobieta, informując funkcjonariuszy, że z jej mieszkania ktoś ukradł torebkę zawierającą portfel oraz kartę bankomatową. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że tego dnia rano wyszła na zakupy. Gdy wróciła do mieszkania odłożyła swoją torebkę na komodę w przedpokoju, a następnie zaczęła robić obiad. W związku z tym, że była w mieszkaniu nie zamknęła drzwi na klucz. Policjanci przyjęli od pokrzywdzonej zawiadomienie, uzyskując najważniejsze informacje. Dowiedzieli się między innymi od zgłaszającej, że sprawca kradzieży miał dwukrotnie posłużyć się skradzioną kartą płatniczą, dokonując dwóch transakcji zakupowych w różnych punktach na terenie miasta. Oprócz tego podjął również jedną próbę płatności, która jednak nie doszła do skutku, gdyż zgłaszająca natychmiast zablokowała kartę w banku.

Mrągowscy kryminalni, którzy dostali tę sprawę do realizacji natychmiast przystąpili do działania. Policjanci, poprzez wnikliwą analizę dowodów, przeprowadzenie szeregu czynności procesowych i przesłuchań, dotarli do 34-letniego mieszkańca Mrągowa. Dzięki ich skrupulatności, zaangażowaniu i doświadczeniu zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na jego zatrzymanie już kolejnego dnia od zgłoszenia. 34-latek usłyszał zarzut kradzieży, kradzieży z włamaniem do systemów bankowych oraz usiłowania kradzieży z włamaniem do systemów bankowych. Mężczyzna przyznał się do popełnionych czynów i złożył wyjaśnienia. Wskazał w nich, że przechodząc klatką schodową zauważył uchylone drzwi do mieszkania. Gdy zajrzał do środka zauważył leżącą torebkę bez nadzoru, wobec czego długo nie myśląc zabrał ją i się oddalił. Dzięki zaangażowaniu mrągowskich kryminalnych, którzy szybko i skutecznie podjęli działania, rozwiązano sprawę, a pokrzywdzona kobieta odzyskała część swojego mienia.

Opisana sytuacja obrazuje, jak ważne jest zamykanie drzwi na klucz mimo, iż jesteśmy w mieszkaniu. Choć często czujemy się bezpieczni w swoim domu, nie można zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a taka prosta czynność jak zamknięcie drzwi na klucz może zapobiec kradzieży i ochronić nasze mienie przed niepożądanymi gośćmi.

(pk/aj)