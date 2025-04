Nieodpowiedzialni kierowcy na drogach – interwencje mikołajskich policjantów

W środę (02.04.2025 r.) po godz. 17:00, mikołajscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Skoda. Podczas interwencji funkcjonariusze przeprowadzili badanie alkomatem, które wykazało, że 31-latek, zdecydował się na kierowanie pojazdem mimo, iż wcześniej spożywał alkohol. Badanie wykazało, że miał on ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z tym policjanci zakazali mu dalszej jazdy oraz sporządzili stosowną dokumentację, która zostanie przekazana do sądu.

Po godz. 23:00 podczas kolejnej kontroli drogowej, mikołajscy funkcjonariusze zatrzymali kierującego pojazdem marki Mercedes. Ich uwagę zwrócił zły stan techniczny pojazdu, którym się poruszał. Po wylegitymowaniu kierowcy i sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 26-letni mieszkaniec Ostródy, figuruje w policyjnych systemach jako osoba poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Ostródzie na podstawie listu gończego. 26-latek miał bowiem do odbycia karę pozbawienia wolności. W związku z powyższym został zatrzymany i doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, skąd następnie trafił do zakładu karnego. Ponadto, za wykroczenie związane z naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz brakiem wymaganych urządzeń w pojeździe, został ukarany mandatami karnymi na kwotę prawie 1000 zł.

Przypominamy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności każdego uczestnika ruchu.



(pk)