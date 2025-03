Rozpędzony rowerzysta wjechał w 78-latka. Mężczyzna trafił do szpitala

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku do jakiego doszło w Mrągowie na jednej ze ścieżek. Poszkodowany 78-latek został przewieziony do szpitala z obrażeniami powodującymi rozstrój zdrowia powyżej 7 dni. Zdarzenie to przypomina o konieczności zachowania ostrożności i wzajemnego szacunku na ścieżkach, którymi mogą się poruszać zarówno piesi jak i rowerzyści.