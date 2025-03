18-latek poniesie konsekwencje swojej nieodpowiedzialności

W niedzielę (02.03.2025) chwilę po północy mikołajscy policjanci zwrócili uwagę na pojazd marki Seat z niesprawnymi światłami. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 18-letni mieszkaniec Biskupca.

Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 18-latek nie posiada uprawnień do kierowania. Poinformował policjantów, że jest w trakcie robienia kursu na prawo jazdy. Mimo wszystko zdecydował się przewozić 3 pasażerów, którzy jak twierdzili, nie mieli świadomości tego, że ich kierowca w ogóle nie powinien wsiąść za kierownicę. Jakby tego było mało pojazd był niesprawny technicznie, za co policjanci ukarali 18-letniego kierowcę mandatem karnym w wysokości 1000 zł i zatrzymali dowód rejestracyjny. Podczas kontroli drogowej okazało się, że w pojeździe brak było wymaganego wyposażenia, za co kierujący został ukarany również mandatem karnym w wysokości 200 zł. W związku z kierowaniem pojazdem bez uprawnień funkcjonariusze sporządzili dokumentację służbową, która zostanie przekazana do sądu. Pojazd został przekazany pasażerowi, który posiadał uprawnienia do kierowania.

Najprawdopodobniej w najbliższym czasie 18-latek szybko nie wsiądzie ponownie za kierownicę. Zgodnie z art. 94 Kodeksu wykroczeń, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Oprócz tego sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów.

(pk)