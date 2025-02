Zatrzymali poszukiwanego listem gończym. Miał przy sobie narkotyki

Kiedy do mrągowskich policjantów wpłynął list gończy za 38-letnim mieszkańcem powiatu mrągowskiego, kwestią czasu było, aż trafi w ich ręce. Dzięki poczynionym ustaleniom kryminalni zatrzymali go na terenie województwa pomorskiego. Nie tylko ukrywanie się przed organami ścigania miał na sumieniu.

Wśród zadań policjantów, które realizują każdego dnia jest między innymi wykonywanie poleceń wydanych przez sądy lub prokuratury. Gdy na biurko mrągowskiego policjanta trafił list gończy wydany przez Sąd Rejonowy w Mrągowie za 38-letnim mieszkańcem gminy Piecki, kwestią czasu było, kiedy zostanie zatrzymany. Funkcjonariusz przeprowadził szereg ustaleń, które doprowadziły go do 38-latka.

Mężczyzna miał ukrywać się za granicami kraju i gdy tylko pojawił się w Polsce funkcjonariusze udali się do województwa pomorskiego, gdzie na terenie jednego z pensjonatów został zatrzymany. Na poszukiwanym ciążył bowiem sądowy wyrok odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 120 dni.

Policjanci w toku prowadzonych wobec niego czynności ujawnili również susz roślinny, który jak oświadczył był jego własnością. Kryminalni zbadali zabezpieczony susz roślinny testerem wstępnej identyfikacji, który potwierdził, że posiada w swym składzie substancje, których posiadanie jest prawem zabronione. Po wykonaniu z mężczyzną wszystkich czynności przez mrągowskich policjantów, został on przekazany w ręce lokalnych funkcjonariuszy, którzy doprowadzili go zgodnie z dyspozycją sądu do zakładu karnego.

Za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi mu kara 3 lat pozbawienia wolności.

(pk/kh)