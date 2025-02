Chciał zainwestować pieniądze. Stracił ponad 66000 złotych

We wtorek (11.02.2025) do mrągowskich policjantów zgłosił się 64-letni mężczyzna informując funkcjonariuszy, że padł ofiarą oszustwa. Mężczyzna zaoszczędzone pieniądze chciał zainwestować. Wcześniej korzystał już z funduszy inwestycyjnych, dzięki którym udało mu się zarobić pieniądze i myślał, że tym razem będzie tak samo.

Wyszukał w internecie ofertę inwestycyjną i skontaktował się z przedstawicielem pod wskazanym numerem telefonu. Rozmówca polecił mu wykonanie dwóch przelewów, każdy po 400 złotych celem uruchomienia inwestycji, co też uczynił. Następnie miał skontaktować się z nim opiekun, który miał prowadzić inwestycję. Tak też się stało. Tym razem rozmówczyni poprosiła 64-latka, aby zalogował się za jej pośrednictwem do swojej bankowości internetowej, podając jej login i hasło. Mężczyzna podał jej wskazane dane, a kobieta za ich pomocą zalogowała się na profil bankowy 64-latka i wykonała przelew w kwocie 15 000 euro, tj. ponad 65 000 zł. Mężczyzna zaakceptował tę transakcję.

W tym momencie rozmówczyni poinstruowała go, że przelew jest zablokowany i powinien wziąć pożyczkę inwestycyjną w wysokości 100 000 zł. 64-latek odmówił i na tym kontakt z kobietą się urwał. Na drugi dzień z mężczyzną skontaktował się przedstawiciel banku z pytaniem, czy on składał wniosek o pożyczkę w wysokości 100 000 zł. Mężczyzna zaprzeczył i dopiero wtedy dotarło do niego, że mógł paść ofiarą oszustwa.

