Miał dość ukrywania się przed policjantami. Poszukiwany sam zgłosił się na policję

Poniedziałkowy poranek bywa trudny… ale dla jednego mieszkańca powiatu mrągowskiego stał się wręcz przełomowy! Osobiście stawił się w mrągowskiej komendzie policji, by trafić do zakładu karnego.

W poniedziałek (10.02.2025 r.) w godzinach porannych do okienka oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie podszedł mężczyzna, który wyjątkowo szczerze poinformował policjantów, że jest osobą poszukiwaną i chce jechać do zakładu karnego, bo znudziło mu się chowanie przed policjantami.

Policjanci, znając służbowo mężczyznę wiedzieli jaki go czeka dalszy los. Mimo wszystko sprawdzili dane mężczyzny, potwierdzając, że nadal był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Miał do odbycia zastępcze kary pozbawienia wolności za nieuiszczone grzywny za popełnione wykroczenia. Został zatrzymany i zgodnie z dyspozycją sądu przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 26 dni.

Cała sytuacja była również wyjątkowa dla słuchaczy Akademii Policji w Szczytnie, którzy tego dnia odbywają praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. To właśnie oni, po raz pierwszy w swojej policyjnej karierze, sporządzili dokumentację z zatrzymania – a trzeba przyznać, że przypadek był niecodzienny!

