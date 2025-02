Nie pozwolili jej pić alkoholu , więc zadzwoniła pod 112. 69-latka chciała, żeby jej znajomego policjanci zabrali „na dołek”

W niedzielę (09.02.2025) przed godz. 17:00 na numer alarmowy 112 zadzwoniła kobieta, domagając się, aby policjanci zabrali z domu jej znajomego. Kobieta bełkotliwą mową usiłowała wytłumaczyć operatorowi numeru 112, dlaczego konieczna jest interwencja służb ratunkowych. W końcu kobieta stwierdziła opryskliwym tonem, że niczego nie będzie tłumaczyć, na co operator nr 112 zwrócił kobiecie uwagę, że dzwoni na numer alarmowy i jej obowiązkiem jest wskazanie okoliczności, wobec których konieczna jest interwencja. Finalnie we wskazane miejsce zostali skierowani funkcjonariusze, którzy dowiedzieli się, że 69-latka piła alkohol razem z dwoma znajomymi. Gdy mężczyźni uznali, że kobieta przesadziła z ilością wypitego alkoholu, uniemożliwili jej dalsze jego picie. Kobieta w ramach zemsty postanowiła, że przerwie to spotkanie, a najskuteczniej to zrobią policjanci, którzy mieli zabrać jednego z nich „na dołek”. Plan kobiety się jednak nie powiódł, gdyż funkcjonariusze nie widzieli podstaw, aby kogokolwiek zatrzymywać do wytrzeźwienia, natomiast 69-latkę ukarali mandatem karnym w wysokości 500 zł za bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych.

Przypominamy, że nr alarmowy 112 powinien być wybierany tylko w nagłych przypadkach. Pamiętajmy, że bezpodstawnie powiadamiając służby ratunkowe narażamy na realne niebezpieczeństwo osoby, które w tym momencie mogą potrzebować pilnej pomocy.