Podejrzewali, że jest pijany. Okazało się, że potrzebował pomocy

Mikołajscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego, którego sposób jazdy wskazywał na to, że może znajdować się pod działaniem alkoholu. Okazało się, że 64-latek był trzeźwy, jednak wymagał pilnej pomocy medycznej. Dzięki empatii policjantów oraz ich zdecydowanym działaniom otrzymał pomoc na czas.

W poniedziałek (03.02.2025) po godz. 18:00 oficer dyżurny mrągowskiej Policji został poinformowany o tym, że drogą krajową nr 16 jedzie seat, którego kierowca się dziwnie zachowuje. Kierujący autem miał zjeżdżać na przeciwległy pas ruchu, zmuszając jadących z naprzeciwka do zjazdu na pobocze. Po otrzymaniu zgłoszenia i informacji od zgłaszającego, mikołajscy policjanci zatrzymali wskazany pojazd do kontroli. Funkcjonariusze przebadali trzeźwość kierującego, która była bez uwag. Mimo wszystko zainteresowali się losem 64-latka i próbowali dowiedzieć się co było powodem jego niebezpiecznego sposobu jazdy. Mężczyzna oznajmił, że nie potrzebuje żadnej pomocy, twierdząc, że się dobrze czuje. Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna jest apatyczny, rozkojarzony i jego zachowanie ich bardzo zaniepokoiło. Mimo, iż 64-latek upierał się, że nie potrzebuje żadnej pomocy, funkcjonariusze natychmiast wezwali do niego karetkę pogotowia, której załoga po zbadaniu mężczyzny podjęła decyzję o przewiezieniu go do szpitala.

Jest to kolejny przypadek, który pokazuje, jak ważna jest czujność i empatia na losy drugiego człowieka. Dzięki reakcji i zainteresowaniu losem 64-latka przez mikołajskich policjantów, otrzymał on pomoc na czas. Takie sytuacje dowodzą, że policjanci nie tylko dbają o bezpieczeństwo, ale także wykazują się troską i wrażliwością, które mogą uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.

(pk)