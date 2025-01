Koncert zespołu CZERWONY TULIPAN

Koncert jest zwieńczeniem całodniowych zmagań artystycznych – od godziny 10:00 trwać będą przesłuchania w Konkursie Recytatorskim, a tuż po nich, o 12:00, rozpocznie się Konkurs Piosenki Poetyckiej. Uroczysta Gala Finałowa wystartuje o godzinie 18:00 i to właśnie wtedy na scenie pojawi się zespół Czerwony Tulipan. Ten niepowtarzalny koncert stanie się muzycznym dopełnieniem dnia pełnego poezji i wzruszeń.

Czerwony Tulipan to grupa, której nie trzeba przedstawiać miłośnikom klimatycznych brzmień i artystycznych interpretacji piosenek. Ich muzyka idealnie współgra z atmosferą świętowania miłości, a także z poetycką formułą wydarzenia. Tego wieczoru muzycy zaproszą publiczność w niezwykłą podróż po światach słowa, dźwięku i emocji.

To nie tylko święto poezji, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzenia walentynkowego wieczoru przy pięknych utworach i w niezapomnianej oprawie. Dodatkową atrakcją jest nagroda główna w konkursie – wyjazd na festiwal na Litwie, co czyni tę edycję jeszcze bardziej wyjątkową.

Szczegółowe informacje o harmonogramie i warunkach udziału w konkursach można znaleźć na stronie:

www.powiat.mragowo.pl