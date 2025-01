35-latek przez przypadek dowiedział się, że ktoś posłużył się jego danymi, aby zaciągnąć kredyt

W piątek (17.01.2025 r.) do mrągowskiej komendy Policji zgłosił się 35-letni mężczyzna informując, że ktoś na jego dane wziął kredyt w banku. Mężczyzna zorientował się, że coś jest nie tak po tym, jak otrzymał kartę bankomatową z banku, którego nawet nie znał, nie miał założonego w nim rachunku bankowego ani nie korzystał z jego usług. 35- latek starał się wyjaśnić zaistniałą sytuację dzwoniąc na infolinię banku, gdzie dowiedział się, że na jego dane zostało założone konto. Aby dowiedzieć się szczegółów dotyczących tego rachunku musiał podać konsultantowi numer telefonu, na który zostało założone konto , adres mailowy oraz nazwisko rodowe matki. Niestety oszuści, którzy posłużyli się jego tożsamością podali inne niż w rzeczywistości w/w dane, przez co sam zainteresowany nie przeszedł prawidłowo telefonicznej weryfikacji. Udał się osobiście do placówki bankowej, gdzie dowiedział się, że na jego dane ktoś zaciągnął kredyt na kwotę 5500 zł. Poprzez aplikację mObywatel 35-latek dowiedział się natomiast, że w innym banku został na niego zaciągnięty kredyt w wysokości prawie 15 000 zł na zakup 2 telefonów komórkowych. W rozmowie z policjantami mężczyzna zastrzegł, że ktoś ukradł jego dane i się nimi posłużył mimo, iż nigdy nie utracił swojego dowodu osobistego.

Jeśli dowiedziałeś się o wycieku Twoich wrażliwych danych, należy podjąć następujące kroki, aby ustrzec się przed możliwym oszustwem.

1. Korzystając z zabezpieczonego aktualnym programem antywirusowym komputera, zmień dotychczasowe hasła do serwisu internetowego, którego dane wyciekły.

2. Stosuj zasadę różnych haseł do logowania na różnych serwisach. Jeśli stosowałeś jedno, zmień je na pozostałych stronach!

3. Zastrzeż numer PESEL, uchroni Cię to przed jego wykorzystaniem przez oszustów:

w aplikacji mObywatel

na stronie internetowej www.mobywatel.gov.pl

w dowolnym urzędzie gminy lub banku

4. Zawsze korzystaj z aktualnego programu antywirusowego.

5. Uruchom dodatkowe zabezpieczenie w postaci dwuskładnikowego logowania do wszelkich serwisów, które to umożliwiają.

6. Warto sprawdzić na stronie: bezpiecznedane.gov.pl wyciek innych danych.

7. Uważaj na otrzymywane wiadomości sms lub e-mail, które zawierają linki – nie klikaj w nie, nie wykorzystuj ich do logowania lub do płatności.

8. Zgłaszaj podejrzane wiadomości SMS na numer 8080, a inne cyberincydenty do CSIRT NASK www.incydent.cert.pl

9. Sprawdzaj alerty przesyłane na adres e-mail dotyczące prób logowania na konta.

Źródło: KPP Mrągowo, CBZC