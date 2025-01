Nie ma przyzwolenia na przemoc! 33-latek znęcał się nad rodzicami

W sobotę 11 stycznia policjanci interweniowali wobec nietrzeźwego mężczyzny, który w Pieckach miał być agresywny i zakłócać spokój. Po dotarciu na miejsce okazało się, że 33-letni mężczyzna będąc pod działaniem alkoholu wszczął na klatce schodowej awanturę ze swoim sąsiadem. Kiedy policjanci rozdzielili mężczyzn z jednym z nich udali się do jego mieszkania, które zajmował razem z rodzicami.

33-latek cały czas zachowywał się agresywnie i swoją złość skierował na 64-letniego ojca, któremu zaczął grozić i wulgarnie wyzywać. Policjanci wezwali do niego karetkę pogotowia, aby opatrzyli mu ranę głowy. Agresor został przewieziony do szpitala, a policjanci zostali z jego rodzicami.

Okazało się, że syn od ok 5 lat stosuje wobec nich przemoc psychiczną jak i fizyczną. Rozmowa z funkcjonariuszami skłoniła ojca 33-latka do złożenia oficjalnego zawiadomienia o przestępstwie.

Policjanci podjęli decyzję o objęciu rodziny procedurą Niebieskiej Karty, zastosowali wobec mężczyzny natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Agresor został przez policjantów zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się nad osobami najbliższymi. Funkcjonariusze doprowadzili 33-latka do Prokuratury Rejonowej w Mrągowie, gdzie prokurator zastosował wobec niego również środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi. Prokurator również nakazał mu opuścić wspólnie zajmowany z rodzicami lokal mieszkalny.

Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?

- Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty.

- Zadzwoń do „Niebieskiej Linii” 801 12 00 02. Pracujący tam psychologowie porozmawiają z Tobą i pomogą ustalić najlepsze i odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.

- Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób! Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje, a nie TY.

- Wzywaj policję w każdej sytuacji zagrożenia.

- Szukaj pomocy u specjalistów. Ustal, gdzie w Twojej okolicy znajduje się punkt konsultacyjny, ośrodek pomocy społecznej, specjalistyczny ośrodek dla ofiar przemocy, poradnia odwykowa czy ośrodek interwencji kryzysowej. Kiedy uzyskasz wsparcie, pomoc i informacje – poczujesz się pewniej.

- Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur prawnych, takich jak: alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej.

- Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ + 48 222 309 900 Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.