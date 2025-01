Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, a mimo to wsiadł za kierownicę. Ale to nie wszystko, co miał na sumieniu...

Policjanci z Komisariatu Policji w Mikołajkach zatrzymali do kontroli drogowej osobowego volkswagena. Podczas kontroli wyszło na jaw, że kierujący miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, ciążył na nim dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz miał cofnięte uprawnienia do kierowania.

W poniedziałek (13.01.2025 r.) po godz. 23:00 mikołajscy policjanci patrolując rejon służbowy zwrócili uwagę na osobowego volkswagena i zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 44-letni mieszkaniec Ełku. Policjanci w rozmowie z nim wyczuli zapach alkoholu, wobec czego sprawdzili jego trzeźwość. Ich przypuszczenia się potwierdziły, bo mężczyzna „wydmuchał” ponad 1,5 promila alkoholu. Kolejnym etapem było sprawdzenie jego danych osobowych w policyjnych systemach informatycznych. Tu wyszło na jaw, że na 44-latku ciąży sądowy bezterminowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz ma cofnięte uprawnienia do kierowania.

Okazało się również, że jest właścicielem pojazdu którym kierował, wobec czego został on zabezpieczony i zgodnie z obowiązującymi przepisami auto będzie skonfiskowane. Popełnione przez niego czyny będą rozpatrywane teraz przed sądem, który orzeknie karę.

Za niestosowanie się do sądowego zakazu sąd może orzec karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości według Kodeksu Karnego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Za niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności lub nawet kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Przypominamy, że od 14 marca 2024 r. obowiązują nowe przepisy w kwestii nietrzeźwych kierowców. Zgodnie z tymi przepisami, jeśli kierowca będzie miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie straci samochód. Konfiskata samochodu będzie nakładana obligatoryjnie, jeśli kierowca miał we krwi 1,5 promila alkoholu albo więcej, obligatoryjnie jeśli kierowca miał ponad 1 promil alkoholu, ale spowodował wypadek oraz opcjonalnie (po decyzji sądu), jeśli kierowca spowodował wypadek, mając w wydychanym powietrzu ponad 0,5 promila alkoholu.

W sytuacji, kiedy kierowca nie jest jedynym właściciel pojazdu, który prowadził, np. jechał autem służbowym, czy leasingowanym, auto nie zostanie zabrane, lecz kierowca będzie musiał zapłacić karę finansową równą wartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość samochodu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie jej braku średnią wartość rynkową.

W przypadku zatrzymania nietrzeźwego kierowcy z wysokim stężeniem alkoholu Policja dokonuje konfiskaty pojazdu na siedem dni. Pojazd przewożony jest na parking depozytowy. Następnie prokurator podejmuje decyzję o zabezpieczeniu, a w następnie sąd orzeka jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa.



(pk)