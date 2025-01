Miała być zwykła kradzież. Sytuacja bardzo się rozwinęła

W środę (08.01.2025 r.) po godz. 16:00 policjanci z Komisariatu Policji w Mikołajkach zostali skierowani na interwencję zgłoszoną przez pracownika ochrony jednego ze sklepów na terenie Mikołajek. Pracownik ochrony miał zauważyć, że w sklepie znajdują się mężczyźni, którzy zostali przez niego rozpoznani jako sprawcy wcześniejszych kradzieży.

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce zauważyli jak pracownik ochrony wybiega ze sklepu, wskazując stojący pojazd marki opel koloru srebrnego. Policjanci udali się w kierunku wskazywanego pojazdu, z którego w pewnym momencie wybiegł mężczyzna i zaczął uciekać. Funkcjonariusze szybko zatrzymali uciekiniera. Kiedy podeszli z nim do pojazdu z którego wybiegł zastali w środku innego mężczyznę, który poinformował funkcjonariuszy, że ten mężczyzna niespodziewanie wsiadł do jego auta, położył się na przednim fotelu, po czym wybiegł. Utrzymywał, że nie znał go i nie wie co się wydarzyło.

W międzyczasie pracownik ochrony przekazał funkcjonariuszom informację, że w sklepie jest jeszcze jeden mężczyzna mający związek z serią kradzieży, które mieli dokonywać w okolicznych sklepach. Funkcjonariusze zatrzymali również tego mężczyznę. W trakcie przejazdu do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie mikołajscy policjanci zwrócili uwagę na pojazd, który został opisany przez pracowników ochrony jako ten, którym poruszali się sprawcy kradzieży. Zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 42-letni mężczyzna, który chwilę wcześniej utrzymywał, że nie zna się z uciekającym mężczyzną. Kierujący zachowywał się nietypowo wobec czego funkcjonariusze sprawdzili jego trzeźwość. Okazało się, że był trzeźwy, jednak podczas kontroli znaleźli przy nim woreczki strunowe z zawartością białego proszku. W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że kierujący mógł znajdować się pod działaniem substancji zabronionych również została pobrana mu w szpitalu przez personel medyczny krew do badań. On również został zatrzymany.





W trakcie prowadzonych przez funkcjonariuszy czynności wyszły na jaw kolejne okoliczności. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 42-latka, policjanci znaleźli ponad pół kilograma narkotyków, co stanowi znaczną ilość. Badanie zabezpieczonych substancji wskazało, że była to amfetamina. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Mrągowie, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej oraz zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Finalnie 3 osoby związane z tą interwencją zostały zatrzymane i doprowadzone do mrągowskiej komendy celem wyjaśnienia sprawy.

38-letni mężczyzna, który został zatrzymany przez policjantów po tym jak ukrył się w samochodzie, a potem zaczął uciekać usłyszał 2 zarzuty kradzieży na łączną kwotę prawie 5 500 zł. Czynów tych miał się dopuścić w ramach tzw. recydywy, co będzie rzutowało na wymiarze kary.

Losy trzeciego z zatrzymanych mężczyzn jeszcze się ważą. Pobrana od niego krew oraz zabezpieczone substancje, które funkcjonariusze znaleźli przy nim zostały wysłane do badań i to od ich wyników będą uzależnione dalsze czynności w jego sprawie.

(pk)