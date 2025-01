Groził nowemu partnerowi byłej konkubiny. Został zatrzymany, prokurator zastosował środki zapobiegawcze

65-letni mieszkaniec Mrągowa będąc pod działaniem alkoholu, kierował groźby karalne wobec nowego partnera byłej konkubiny. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i usłyszał już zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu wszelkiego rodzaju kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonego. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek (30.12.2024 r.) mrągowscy policjanci interweniowali w sprawie zgłoszenia dotyczącego awantury oraz uszkodzenia szyby w oknie, do którego miało dojść tego dnia po godz. 17:00 w Mrągowie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że były konkubent partnerki zgłaszającego przyszedł do ich mieszkania i doszło między nimi do utarczki słownej. Intruz miał grozić zgłaszającemu popełnieniem przestępstwa na jego szkodę i pozbawieniem życia. Następnie 65-latek wyszedł na zewnątrz i rzucił kamieniem w okno mieszkania, po czym się oddalił. Właściciel domu oszacował straty na kwotę 600 zł.

Na drugi dzień, znajoma poinformowała zgłaszających, że widziała jak 65-latek ponownie przyszedł pod ich mieszkanie, tym razem trzymając w ręce nóż. Zgłaszający ze znajomym poszli sprawdzić, czy faktycznie jest to prawdą. Gdy wyszli na zewnątrz z zarośli wyszedł 65-latek, który trzymał w ręce nóż. Jednak po rozmowie oddał nóż znajomemu zgłaszającego i oddalił się z miejsca zdarzenia.

W związku z uzasadnionymi obawami, że 65-letni mężczyzna może chcieć spełnić swoje groźby, zgłaszający postanowił poinformować o sytuacji policjantów, składając oficjalne zawiadomienie o przestępstwie.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyzny i przedstawieniu mu zarzutu. Prokurator na wniosek policjantów zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakazu wszelkiego rodzaju kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonego.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Za popełnione wykroczenie uszkodzenia szyby ukarany został grzywną w wysokości 500 zł oraz nałożony został na niego obowiązek naprawienia szkody. Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia. Nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć po co przyszedł pod ich dom z nożem w ręku. Zapewniał jedynie, że nikomu nie chciał zrobić krzywdy, a był pod działaniem alkoholu. Wkrótce będzie musiał przedstawić swoje tłumaczenia przed sądem.

(pk/aj)