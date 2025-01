31-latka następnym razem się zastanowi zanim wyrzuci coś z auta. Być może tym razem śmieci trafią prosto do kosza

Pod koniec września 2024 r. mrągowscy policjanci otrzymali zgłoszenie i filmik na którym widać jak pewna kobieta stojąc na poboczu drogi wojewódzkiej nr 591 w miejscowości Wymysły sprząta samochód marki Audi, zaśmiecając jednocześnie środowisko. Kobieta wyrzuciła z auta butelki na pobocze, następnie wsiadła do samochodu i jak gdyby nic odjechała.

Pewnie uszłoby to jej na sucho gdyby nie fakt, że ktoś ją obserwował, a jej poczynania uwiecznił na nagraniu, które dostarczył do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. W związku z otrzymanym zawiadomieniem dotyczącym popełnionego przez nią wykroczenia, funkcjonariusze podjęli szereg działań, aby ustalić sprawczynię. Dotarli do właściciela auta, który wskazał kobietę rozpoznaną na nagraniu. Okazała się nią 31-letnia mieszkanka Mławy.

Funkcjonariusze dotarli również do tej kobiety i za zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności poprzez wyrzucenie butelek na pobocze drogi ukarali ją zgodnie z przepisami mandatem karnym w wysokości 500 zł. 31-latka przyznała się do popełnionego wykroczenia i przyjęła nałożony na nią mandat.

(pk)