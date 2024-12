Miniony weekend na drogach powiatu mrągowskiego nie należał do najbezpieczniejszych. Od piątku (20.12.2024 r.) do niedzieli (22.12.2024 r.) policjanci pracowali na miejscu 10 kolizji drogowych, w tym na 1 z udziałem policyjnego radiowozu.W piątek (20.12.2024 r.) ok godz. 12:00 mrągowscy policjanci jadąc na interwencję, przejeżdżając przez miejscowość Wierzbowo, zauważyli jak ktoś udzielał kobiecie pierwszej pomocy. Funkcjonariusze zaczęli zwalniać, by dowiedzieć się co się stało. W tym momencie pojazd audi jadący za nimi nie zdążył wyhamować i uderzył w ich tył, na skutek czego radiowóz został przesunięty siłą uderzenia do rowu. Policjanci zostali przewiezieni karetką pogotowani do szpitala na badania. Po badaniach okazało się, że funkcjonariusze doznali obrażeń powodujących rozstrój ich zdrowia poniżej 7 dni. Do szpitala również została przewieziona kobieta, której udzielana była pierwsza pomoc. Droga na czas czynności policyjnych była zablokowana, a kierujący byli kierowani na objazdy.