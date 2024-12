Dzięki reakcji zgłaszającego mężczyzna trafił do szpitala. Był wyziębiony

W piątek (20.12.2024 r.) po godz. 7:30 na stanowisko dowodzenia oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie wpłynęło zgłoszenie o tym, że w parku na os. Brzozowym w Mrągowie leży nietrzeźwy mężczyzna. Policjanci udali się we wskazane miejsce i potwierdzili zgłoszenie. 56-letni mężczyzna znajdował się pod działaniem alkoholu, a jego stan wskazywał na to, że może być wyziębiony, dlatego też policjanci wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Ratownicy medyczni po zbadaniu mężczyzny uznali, że konieczne jest przewiezienie go do szpitala celem udzielenia mu pomocy.

Dzięki reakcji zgłaszającego, który nie pozostał obojętny na los drugiego człowieka, mężczyzna w porę otrzymał pomoc.

Nie przechodźmy obojętnie obok osób leżących na przystankach czy ławkach w parku, zwłaszcza, gdy znajdują się pod wpływem alkoholu. Ci ludzie także potrzebują naszej uwagi i pomocy. Jeden telefon wystarczy, by odpowiednie służby przyjechały na miejsce. Skuteczność policyjnych działań, w dużym stopniu zależy również od aktywności innych osób. Korzystając z numeru alarmowego 112 informujmy o osobach, które takiej pomocy potrzebują.

Bardzo przydatnym narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której można wskazać funkcjonariuszom, które miejsce powinni objąć szczególnym nadzorem. Nie zapominajmy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada do dnia 31 marca funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/infolinia-dla-osob-bezdomnych-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim2

Pamiętajmy, że każdy sygnał przekazany policji, dotyczący miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych, które narażone są na wyziębienie organizmu, może uratować życie! Nie bądźmy obojętni i reagujmy powiadamiając odpowiednie służby. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, by uchronić kogoś przed wychłodzeniem i uratować czyjeś życie.

(pk)